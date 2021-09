Im Stadtteil Anger-Crottendorf sollen erstmals seit vielen Jahren neue Wohnhäuser gebaut werden. Die über 100 Jahre alte Leipziger Kleinwohnungsbau-Gesellschaft plant an der Hanns-Eisler-Straße unter anderem Eigenheime, die gar nicht so klein ausfallen.

An der Hanns-Eisler-Straße in Anger-Crottendorf sind auch drei Eigenheime geplant, die im zweiten Stock an der Gartenseite Dachterrassen erhalten. Quelle: Büro Baukomplex / Martin Faßauer