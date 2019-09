Leipzig: Neue Grundschulen für Kleinzschocher und Probstheida

Leipzig

Diese neue Grundschule wird Kleinzschocher garantiert beleben: Schon weithin sichtbar wächst in der Baumannstraße eine neue Bildungsstätte, in der einmal mehr als 500 Kinder unterrichtet werden sollen. Die Schule für vier Parallelklassen pro Jahrgangsstufe entsteht auf einem rund 1,3 Hektar großen Gelände einer ehemaligen Industriebrache. Westlich davon befinden sich die Flächen des ehemaligen Verladebahnhofs, die zum Gleis-Grün-Zug Plagwitz ausgebaut werden.

Stadt investiert 24 Millionen Euro

Derzeit wachsen das dreigeschossige Schulgebäude (mit Hort und großzügiger Mensa) sowie eine ebenfalls dreigeschossige Dreifeld-Sporthalle in die Höhe. „Nächstes Jahr im Sommer ist die Fertigstellung geplant, die Sporthalle ist in einem Monat rohbaufertig“, erläutert Bauleiterin Nora Gitter vom Amt für Gebäudemanagement der Stadt bei der jüngsten Baustellentour.

Die Stadt investiert etwa 24 Millionen Euro, inklusive Fördermittel von 11 Millionen Euro. Mehrere Stadträte überzeugten sich jetzt, ob auf den Baustellen alles läuft.

Auch großzügige Außenanlagen auf dem Schulhof sind geplant. Etliche Birken haben allerdings die Trockenheit der beiden letzten Sommer nicht überstanden. „Die Sporthalle ist natürlich für den Vereinssport nutzbar, deshalb gibt es auch einen separaten Zugang“, erläutert Eckehard Jahnke von der Bau-Abteilung des Amtes für Jugend, Familie und Bildung.

Im Freibereich entsteht sogar eine 100-Meter-Laufbahn, damit diese von der Oberschule am Adler mit genutzt werden kann. Wenn die dortige Grundschule umzieht, hat auch die Oberschule mehr Platz und kann perspektivisch ebenfalls modernisiert werden. Farblich wird die Grundschule Baumannstraße im Inneren sehr schlicht, die Treppenhäuser werden aber bunt gestaltet.

Zügig voran geht es bei einem weiteren Projekt, auf das die Eltern schon viele Jahre warten: An der Thierschstraße in Probstheida entsteht der dringend benötigte Ersatz- und Erweiterungsneubau für die 31. Grundschule. Die ist seit Jahren in einem Containerbau an der Franzosenallee 23 untergebracht. Den dreigeschossigen Neubau mit Sonnenschutzverglasung samt Zweifeldsporthalle für mehr als 500 Schüler lässt die Stadt sich 17,3 Millionen Euro kosten.

Ob der Komplex rechtzeitig zum neuen Schuljahr fertig wird, ist noch nicht ganz sicher. Derzeit gibt es eine Bauverzögerung von gut zwei Monaten, da aufgrund archäologischer Untersuchungen im Boden der Rohbau nicht wie geplant beginnen konnte. Die Fläche war vorher noch nie bebaut. Es wurden Feuerstellen und Siedlungsreste wie Keramik gefunden, wie Bauleiter Dirk Stiller sagte. Ein kleiner Wald musste gerodet werden, die Erde ist zwischengelagert und wird künftig wieder genutzt.

„Wir müssen ein sehr großes Regenrückhaltebecken bauen, da wir nur wenig Wasser ins öffentliche Netz einspeisen können.“ Im November kommt das Dach auf den Rohbau. „Die Bauzeit war mit 22 Monaten ohnehin knapp gemessen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir wohl etwas später als zum Sommer 2020 fertig werden“, bedauert Stiller. Das hört Schulbürgermeister Thomas Fabian ( SPD) zwar nicht gern: „Wichtig ist aber, dass es auf unseren Baustellen vorangeht und die Kräne sich drehen.“

