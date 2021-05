Leipzig: Neuer Mietspiegel erlaubt Preiserhöhungen um 35 Cent pro Quadratmeter

Leipzig

Leipzigs neuer Mietspiegel soll den Hausbesitzern Mietpreis-Erhöhungen um 6,3 Prozent erlauben. Sofern der Stadtrat im Juni den Entwurf beschließt, könnte das schon ab dem Sommer zu einer neuen Preisrunde im größten Wohnungsmarkt Sachsens führen.

Wegen der Corona-Pandemie hatte sich die Ausarbeitung des „Mietspiegels 2020“ durch die Stadtverwaltung etwas verzögert. Laut dem nun fertigen Entwurf beträgt die ortsübliche Vergleichsmiete in Leipzig künftig durchschnittlich 5,89 kalt pro Quadratmeter. Im „Mietspiegel 2018“ waren es 35 Cent weniger – also 5,54 Euro. Im „Mietspiegel 2016“ lag der Mittelwert um noch mal zehn Cent niedriger – also bei 5,44 Euro.

Kaum Effekte durch neues Mietspiegel-Gesetz

Hoffnungen, ein neues Bundesgesetz würde die Verteuerungen spürbar bremsen, haben sich in Leipzig nicht erfüllt. Bislang flossen in die Berechnungen nur Wohnungen ein, bei denen in den vergangenen vier Jahren ein neuer Vertragsabschluss oder eine Mieterhöhung stattfand. 2020 verlängerte die Regierung diesen Auswertungszeitraum jedoch auf sechs Jahre.

„Ich war überrascht, dass der Anstieg mit 35 Cent nun trotzdem so hoch ausfällt“, sagt Anke Matejka vom Leipziger Mieterverein. Für eine Stadt mit 86 Prozent sei das keine gute Nachricht. Trotzdem würden die Vorteile, überhaupt einen qualifizierten Mietspiegel zu haben, überwiegen. „Deshalb stimmen wir dem Entwurf zu. Man kann sich hier nicht nur die guten Sachen aussuchen.“ Der Spiegel werde nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt. Er beuge einer Prozesslawine mit vielen teuren Gutachten vor und nehme den Hauseigentümern die Möglichkeit, sich bei Mieterhöhungen auf drei Vergleichswohnungen in der Nähe zu berufen. „Solche Angaben könnten Betroffene in aller Regel gar nicht überprüfen“, so Matejka.

Eigentümer kritisieren die Lage-Kriterien

Hingegen lehnen Leipzigs Wohnungsgenossenschaften den Entwurf ab. Unter anderem erscheinen ihnen viele Änderungen bei den Zulagen und Abschlägen auf die Grundmiete als nicht nachvollziehbar, erklärt Lipsia-Chefin Nelly Keding. Beim Eigentümerverband Haus&Grund kritisiert Geschäftsführer Eric Lindner insbesondere das Festhalten an vier Lage-Kriterien (einfach, mittel, gut, sehr gut), die von den Leipziger Bodenrichtwerten Ende 2017 abgeleitet wurden. „Bodenrichtwerte sagen etwas über den Verkaufspreis von Grundstücken aus. Da spielen auch Spekulationen eine Rolle. Sie sind hier das völlig falsche Mittel“, meint Lindner. „Das weiß auch die Stadt und hält trotzdem daran fest.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tatsächlich hat die Stadt Leipzig angekündigt, für den „Mietspiegel 2022“ eine andere Methode zur Ermittlung der Lage-Kriterien einzuführen. Weil die Vermieterseite den aktuellen Entwurf ablehnt, kann er nur durch einen Stadtratsbeschluss Gültigkeit erlangen. Wie die Mehrheiten dort ausfallen werden, ist ungewiss.

Von Jens Rometsch