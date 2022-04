Leipzig

„Verkehrsgrün“ heißt der Farbton, in dem der neue Radstreifen auf dem Leipziger Ring gefärbt werden soll. Die separaten Fahrradspuren, die in den vergangenen Wochen auf dem Dittrichring markiert wurden, sollen ab 27. April grün eingefärbt werden. Laut Stadt erhöhe das die Sicherheit für Fahrradfahrende und verbessere das Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden.

Die grüne Fahrradspur ist in Leipzig einmalig und bleibt auf den Innenstadtring beschränkt. „Dies soll auch visuell die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer stärker auf die Radfahrerinnen und Radfahrer richten, die Sinne schärfen und so zur Verkehrssicherheit beitragen. Berlin hat mit grüner Markierung bereits gute Erfahrungen gesammelt“, so Baubürgermeister Thomas Dienberg.

Optische Trennung der Auto- und Fahrradspuren

Wie die Stadt mitteilte, seien in der Regel Fahrradwege nur an Konfliktstellen, wie etwa in Kreuzungsbereichen, eingefärbt. Hier weise eine rote Markierung auf die Gefahrenstelle hin. Die Komplementärfarbe Grün solle nun zu mehr Sicherheit führen, heißt es. Erste Ergebnisse aus einem Modellversuch in Berlin würden dies bestätigen. Der Farbstreifen würde die Radverkehrsanlage optisch von den rein dem Kfz-Verkehr vorbehaltenen Fahrspuren trennen. Das steigere das Sicherheitsgefühl der Radfahrerinnen und Radfahrer.

Die Arbeiten auf dem Ring sollen bis Christi Himmelfahrt am 26. Mai abgeschlossen sein - Voraussetzung ist allerdings eine beständige und trockene Witterung. Wie das Verkehrs- und Tiefbauamt mitteilte, werden die beauftragten Firmen zur Grünfärbung Reibeplastik verwenden. Diese werde mit Glättkellen, Spachteln und ähnlichen Werkzeugen aufgetragen.

Auf die gemeinsame Nutzung der Fahrspur von KfZ und Radfahrern weisen zudem neuartige Radpiktogramme hin. International sind diese Zeichen als Sharrows bekannt, eine Kombination aus „Teilen“ (Share) und „Pfeil“ (Arrow). Auch diese Piktogramme sollen die Aufmerksamkeit auf die Radfahrerinnen und Radfahrer lenken und ihnen die Fahrlinie vorgeben, heißt es.

Neue Radspur ist Teil der Mobilitätsstrategie 2030

Die Stadt betont, dass die Ringmarkierung ein Baustein sei, um die vom Stadtrat beschlossene Mobilitätsstrategie 2030 umzusetzen. Diese hat das Ziel, eine nachhaltige, saubere und alle Bevölkerungsgruppen einschließende Mobilität zu fördern. Dabei soll die Qualität des Verkehrsnetzes für den Rad- und Fußverkehr gesteigert, die Infrastruktur ausgebaut und die Verkehrssicherheit insgesamt erhöht werden.

