Leipzig

Der neue Radstreifen in der Riesaer Straße wird ein Thema im Leipziger Stadtrat: Der Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann (CDU) will dort von der Stadtverwaltung wissen, warum vor einigen Wochen zwischen der Theodor-Heuss-Straße und dem Straßenbahnhof Paunsdorf ein gut funktionierender Radweg außer Betrieb genommen und auf der Fahrbahn ein zweiter angelegt wurde. Der alte Radweg sei inzwischen mit Barrieren versehen worden, an denen sich bereits Passanten verletzt haben, kritisiert er.

„Die Hindernisse sind im Dunkeln gefährlich“

„Schon wegen meiner Lebensbiografie zweifle ich niemals den Sinn eines Radweges an“, betont der frühere Radprofi, der in dieser Sportart Olympia- und WM-Gold errungen hat. „Aber ich kenne die Örtlichkeit sehr genau, weil ich dort fast täglich jogge. Dort gibt es einen ordentlichen Radweg, und ich verstehe nicht, warum ein zweiter auf der Fahrbahn angelegt wurde.“

CDU-Bundestagsabgeordneter Jens Lehmann will wissen, was sich die Stadtverwaltung bei der Umgestaltung in der Riesaer Straße gedacht hat. Quelle: André Kempner

Der Engelsdorfer ärgert sich auch darüber, dass der neue Radstreifen jetzt Autofahrer zwingt, auf die Straßenbahngleise auszuweichen. „Diese Verlagerung führt zu einer Behinderung des öffentlichen Nahverkehrs“, hat er beobachtet. Für ihn ist es auch ein Novum, dass die Stadtverwaltung den alten Radweg abgesperrt hat, um seine weitere Benutzung zu verhindern. „Diese Hindernisse sind gerade im Dunkeln gefährlich“, sagt er. Bei ihm hätten sich schon Leipziger gemeldet, die sich dort verletzt haben.

Gibt es bald noch mehr Sperrbaken?

In seiner Ratsanfrage will Lehmann ebenfalls wissen, wie viele Verkehrsteilnehmer in dem umgestalteten Abschnitt täglich unterwegs sind – als wie viele Radfahrer, Autos, Fußgänger und Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Und warum die Stadtverwaltung den neuen Radstreifen ausgerechnet in diesem Bereich markiert hat.

Auch die offenbar gefährlichen Sperrbaken hinterfragt der Christdemokrat. So will er wissen, „auf welcher Grundlage und mit welcher Intention“ diese dort aufgestellt wurden. „In anderen Straßenabschnitten mit einem Radstreifen auf der Fahrbahn neben einem bereits existierenden Radweg wurden derartige Barrieren nicht aufgestellt – zum Beispiel in der Permoserstraße“, heißt es in seiner Anfrage. Außerdem will er Angaben darüber, welche „Unfälle und andere Vorkommnisse seit der Markierung des neuen Radweges“ vorgekommen sind. Mit Antworten wird auf der Ratssitzung im Dezember gerechnet.

Bald noch weniger Platz – Gleise werden separiert

Die LVB bestätigten auf LVZ-Anfrage, dass ihre Langfristplanung in diesem Bereich eine Separierung der Straßenbahngleise vorsieht. In den Investitionsplänen des städtischen Unternehmens ist dies schon für das Jahr 2025 veranschlagt. Autofahrer könnten nach einer Separierung nicht mehr auf den Gleisbereich ausweichen, sondern müssten dann wohl auf den Radfahrstreifen fahren und sich dann hinter den Radfahrern einordnen.

Bei den LVB heißt es , die Planungen für die Separierung der Straßenbahngleise hätten noch nicht begonnen. Deshalb werde intern davon gesprochen, dass die Gleise dort „ab 2025“ umgebaut würden. Erklärtes Ziel sei allerdings, diese Arbeiten bis zum Jahr 2030 durchzuführen.

Stadt: Fahrbahn ist breit genug

Leipzigs Radverkehrsbeauftragter Christoph Waack verteidigt die Neuerung. Radverkehr im Sichtfeld der Autos stelle die sicherste Form der Radverkehrsführung an Hauptverkehrsstraßen dar, erklärte er auf LVZ-Anfrage. „Nur durch gegenseitiges Sehen und Gesehen werden sind Radfahrerinnen und Radfahrer sicher.“ Der bisherige Radweg sei „viel zu schmal und inzwischen sehr uneben“ gewesen und deshalb der Radfahrstreifen „auf der bislang bis zu 5,90 Meter breiten Fahrbahn“ angelegt worden.

Die Sperrbaken seien aufgestellt worden, damit Radfahrer den alten Radweg nicht mehr nutzen. Zudem sei mit den Arbeiten eine 50 Meter lange Engstelle im Bereich der Riesaer Straße 48 beseitig worden, an der sich bislang Fuß- und Radverkehr einen schmalen Gehweg teilen mussten. „Hier können Fußgänger ab sofort den Gehweg ungestört in ganzer Breiter nutzen.“ Das Verkehrs- und Tiefbauamt betonnt, dass der Gehweg an der Riesaer Straße „nun in der ganzen Breite“ genutzt werden könne.

Aktionsprogramm umfasst sieben Streckenabschnitte

Die Markierungsarbeiten sind Teil des Aktionsprogramms Radverkehr, für das im Sommer und Herbst in insgesamt sechs Straßenabschnitten neue Radverkehrsanlagen mit einer Länge von fast sieben Kilometern angelegt wurden beziehungsweise werden. So unter anderem in der Schomburgkstraße, der Karl-Heine-, sowie der William-Zipperer-Straße. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 210.000 Euro. Auch Fördermittel sind beantragt.

Von Andreas Tappert