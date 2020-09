Leipzig

Am Felsenkeller wurde am Dienstag ein neues Mahnmal eingeweiht. Am 18. April 1945, dem letzten Tag des Krieges in Leipzig, wurde ein amerikanischer Panzer kurz vor der Kreuzung Zschochersche Straße/ Karl-Heine-Straße aus Richtung des Felsenkellers von einer Panzerfaust getroffen. Fünf amerikanische Soldaten starben. Die Schützen, zwei Jugendliche des „Volkssturms“ kamen im Gegenfeuer um. Jahrzehntelang wurde kaum daran erinnert – nun widmet sich das „Memorial am Felsenkeller“ dem dramatischen Ereignis.

Von lvz