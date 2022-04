Leipzig

Plötzlich steht da ein Sofa wie in vielen Wohnzimmern dieser Welt. Auf dem Fernseher läuft die Rede des US-Präsidenten George W. Bush, der wenige Tage nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zum „Krieg gegen den Terror“ aufruft. Der Kongress applaudiert, ist auf dem Bildschirm zu sehen. Und Staatsoberhäupter aus aller Welt verkünden ihre Unterstützung. Es folgt im Oktober die Invasion in Afghanistan, im März 2003 wird der Irak angegriffen, nachdem der damalige US-Außenminister Colin Powell dem UN-Sicherheitsrat gefälschte Beweise über im Irak befindliche Massenvernichtungsmittel vorgelegt hat. Hinter dem Sofa werden die daraus resultierenden Folgen der Zerstörung gezeigt. Logische Antworten darauf findet Yadegar Asisi nicht. Also muss der Künstler dies in einem Anti-Kriegswerk thematisieren.

Zwei 22 Meter hohe goldene Türme visualisieren die Kosten des Krieges gegen den Terror, die mit nahezu 6 Billionen Dollar angegeben werden. Zu sehen sind sie im Ausstellungsteil des neuen Panoramas "New York 9/11" von Yadegar Asisi. Quelle: Wolfgang Sens

New York an einem typischen Morgen

„Der Krieg beginnt im Wohnzimmer“ ist eine der fünf Installationen überschrieben, die die Besucherinnen und Besucher auf dem Weg ins neue 360-Grad-Panorama „New York 9/11 – Krieg in Zeiten von Frieden“ von Yadegar Asisi passieren müssen, bevor sie zum eigentlichen Rundbild im Leipziger Panometer gelangen. Das zeigt einen typischen New Yorker Morgen am Fuße der beiden Türme des World Trade Centers, fünf Minuten vor dem Terroranschlag (die LVZ berichtete).

Die Striche auf dem Boden symbolisieren die namenlosen Toten. Quelle: Wolfgang Sens

Striche symbolisieren die namenlosen Toten

Der Besucher läuft über gezeichnete Striche auf dem Boden, die ebenso wie eine weitere Installation für namenlose Tote stehen. Denn es sind nicht nur jene bekannten 2996 Menschen (inklusive der 19 Attentäter), die am 11. September 2001 sterben mussten und an deren Namen im New Yorker National 11 Memorial erinnert wird. Es sind nach Schätzungen der US-amerikanischen Brown University rund 900 000 Opfer, die in den folgenden Kriegen ihr Leben einbüßten. Und es sind Millionen von Menschen, die Angehörige verloren haben oder traumatisiert sind. Er habe sich dabei nicht mit den harten Fakten des Terroranschlages, sondern viel mehr mit den in den Folgejahren entstandenen Kriegen weltweit auseinandergesetzt, sagt der Künstler. Es sind oft die vergessenen Seiten des Leids. Asisi will wissen, warum auf Terrorismus mit Krieg geantwortet wird, ohne sich mit dessen Ursachen auseinanderzusetzen. Dabei gehe es nicht um Fragen wie Schuld oder Unschuld. Doch es gebe eben nicht nur eine westliche Perspektive.

Yadegar Asisi in seinem neuen Panorama "New York 9/11". Dabei werden die Besucherinnen und Besucher chronologisch durch die vergangenen 20 Jahre zurück bis zum 11. September 2001 – und damit zu einem typischen New Yorker Morgen fünf Minuten vor dem Terroranschlag – geführt. Quelle: Wolfgang Sens

Asisi will Emotionen wecken

Antworten will und kann Asisi dabei keine geben. „Die Ausstellung arbeitet mit den Bildern in den Köpfen der Menschen. Die sind auch durch die mediale Präsenz sehr kräftig“, sagt der 67-Jährige, der in Leipzig aufwächst, nachdem die Familie aus dem Iran fliehen musste. „Diesen Bildern kann ich keine Konkurrenz machen, aber ich kann Fragen aufwerfen und vielleicht auch Emotionen wecken.“ Die stellen sich unweigerlich ein, wenn man vor dem eigentlichen Werk steht und vom Friedhof der St. Paul’s Chapel in Manhattan die Türme des World Trade Centers betrachtet. Es ist wie eine utopische Momentaufnahme. „Wenn man auf diese Stadt schaut und weiß, dass sich in den nächsten fünf Minuten alles verändern wird – das ist überall und jederzeit gültig. Dieses absolute Gefühl, von jetzt auf gleich kann alles vorbei sein“, sagt Asisi.

Yadegar Asisi bei der Eröffnung seines neuen Panoramas „New York 9/11“. Quelle: Wolfgang Sens

„New York 9/11 - Krieg in Zeiten von Frieden“ ist ab Samstag, 9. April, täglich von 10 bis 17 Uhr im Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, zu sehen. Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen ist eine medizinische Maske weiterhin Pflicht.

Von Mathias Orbeck