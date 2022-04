Leipzig

In knapp einer Woche soll es öffnen: Yadegar Asisis neues 360-Grad-Panorama „New York 9/11“, das ein neuerliches Statement des Künstlers gegen den Terror ist und das mit dem Ukraine-Krieg eine traurige Aktualität gewonnen hat. Das Panorama zeigt die Silhouette von Manhattan mit den weltbekannten Twin Towers unmittelbar vor den Terrorangriffen. Es ist ein Rückblick auf eine vermeintlich heile Welt. Denn alle wissen, was nach dem morgendlichen Trubel im multikulturellen Manhattan gleich passieren wird. „Wenn man über 9/11 redet, fängt man immer bei 9/11 an, aber eigentlich müssen wir viel weiter in die Zeit zurückschauen. Ebenso wie wir die Zeit danach betrachten müssen, die letzten 20 Jahre und die aktuelle Gegenwart“, sagt Yadegar Asisi.

Das neue 360-Grad-Panorama „New York 9/11“ wird derzeit im Asisi-Panometer in Leipzig installiert. Quelle: André Kempner

Auch Industriekletterer sind in der Crew

Mit dem Ende des Panoramas „Carolas Garten“ hat der Aufbau zügig begonnen. „Wir sind ja kein Flughafen, müssen pünktlich fertig werden“, sagt Art Direktor Mathias Thiel lachend. „Als Berliner darf ich das so sagen.“ Gemeinsam mit Architektin Ginny Lehmann kümmert Thiel sich um die Logistik. Dabei kann die Crew auf bewährte Partner setzten, die schon seit Jahren mit der Asisi F&E GmbH zusammenarbeiten. So wurde das Panoramabild erneut beim langjährigen technischen Partner des Künstlers, der Moss GmbH in Lennestadt, gedruckt. Transportiert wird es von der Gerriets GmbH, die sich auf Bühnenbau und Theatervorhänge spezialisiert hat. „Die sind für die Installation zuständig, bringen auch die Industriekletterer mit“, erklärt Thiel.

Bauingenieur berechnet die Spannung

Das 360-Grad-Panorama besteht aus 37 bedruckten Stoffbahnen, die miteinander vernäht werden. Daran werden Gurte konfektioniert – die zum Spannen notwendig sind. Das Bild ist 32 Meter hoch, 110 Meter lang. Im Prinzip muss eine dreiviertel Tonne Textilien an den Laufschienen befestigt werden. Ganz wichtig dabei ist Jörg Tritthardt, der die Textil-Statik macht. Der Bauingenieur ist Chef eines Büros für Leichtbau, Design und Engineering in Radolfzell am Bodensee. Er muss berechnen und sich herantesten, wie viel Spannung notwendig ist, damit ein wellenfreies Panorama-Bild gezeigt werden kann. „Der Stoff muss richtig gespannt sein und sich dehnen. Das hat schon erheblichen Einfluss auf das Panorama“, sagt Tritthardt, der zuletzt übrigens an der Stoff-Verhüllung des Pariser Triumphbogens von Christo beteiligt war, die nach dem Tod des Verhüllungskünstlers realisiert wurde. An den Stoffbahnen sind Gurte angebracht, die später nachjustiert werden können.

Jörg Tritthardt ist für die Statik des Bildes zuständig. An den Gurten kann nachjustiert werden. Zuletzt hat Tritthardt bei der Stoff-Verhüllung des Pariser Triumphbogens von Christo mitgewirkt. Quelle: André Kempner

„Carolas Garten“ wird zwischengelagert

Am Donnerstag wird das Bild hochgezogen, am Freitag gespannt – es hängt auf der Panoramaschiene. Es gibt aber zwei weitere Parkschienen, die wie über eine Weiche verbunden sind. Dort ist derweil „Carolas Garten“ zwischengelagert. Aber auch „Titanic“ sowie das „Great Barrier Reef“ sind noch verfügbar, so dass theoretisch ein Comeback der älteren Panoramen in Leipzig jederzeit möglich wäre. Oft werden diese allerdings an einem anderen Standort gezeigt. „Great Barrier Reef“ ist gerade im Gasometer Pforzheim zu sehen, allerdings neu gedruckt.

Nun steht aber erst einmal „New York 9/11“ im Vordergrund. Ab kommenden Montag sind dann der Künstler Yadegar Asisi sowie sein belgischer Komponist Erik Babak zugegen, um für das richtige Licht und den Sound zu sorgen. Partner ist hier die Leipziger Firma Frontsound Veranstaltungstechnik.

Installationen visualisieren vergessene Seiten des Leids

Anders als in den vorherigen Panoramen bleibt die Plattform ungenutzt. Die Besucherinnen und Besucher betrachten das Bild aus der Perspektive eines Friedhofes. Da die Szene in New York bei strahlend-blauem Himmel morgens um 8.41 Uhr vor dem Attentat gezeigt wird, gibt es diesmal keinen Tag- und Nacht-Wechsel wie bei anderen Panoramen. Allerdings: „Es wird trotzdem einen Inszenierungsteil mit Natriumdampflampen geben, der sehr dunkel ist“, kündigt der Art Director an. „Wie dieser genau aussieht, wissen wir allerdings noch nicht.“ Das wird Asisi nächste Woche final entwickeln.

Art Direktor Mathias Thiel bereitet mit seinem Team das neue 360-Grad-Panorama „New York 9/11“ vor. Quelle: André Kempner

Aufgebaut wird auch die Ausstellung, die die Besucherinnen und Besucher zum Bild „New York 9/11“ führt. Fünf Installationen visualisieren dort die oft vergessene Seite des Leids. Geplant sind beispielsweise zwei 22 Meter hohe goldene Türme, die die Kosten des Krieges gegen den Terror zeigen, die sich mittlerweile weltweit auf nahezu 6 Billionen Dollar angehäuft haben. Bei einer Grenzzaun-Installation wird zudem die westliche Reaktion auf die Fluchtbewegungen nach den Kriegen im Mittleren Osten thematisiert.

Für die Ausstellung werden zwei 22 Meter hohe goldene Türme, die die Kosten des Krieges gegen den Terror zeigen, aufgebaut. Quelle: André Kempner

Das neue Panorama ist ab 9. April täglich von 10 bis 17 Uhr zu sehen.

Von Mathias Orbeck