Leipzig

Jetzt schlagen die Lieferengpässe auch auf das S-Bahn-Netz durch: Die Mitteldeutsche S-Bahn (MDSB) verschiebt deshalb die Inbetriebnahme ihres neuen Netzes „MDSB2025plus“. Das europaweite Vergabeverfahren wird deshalb bis zum 31. August verlängert, teilte der dafür zuständige Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) am Mittwoch mit.

Kapazitäten sollen um 30 Prozent wachsen

Ursprünglich war vorgesehen, im Jahr 2025 das mitteldeutsche S-Bahn-Netz neu zu vergeben und dabei seine Kapazitäten um weitere 30 Prozent zu erhöhen. Denn mit der Erweiterung soll die Strecke Leipzig–Grimma–Döbeln an den City-Tunnel angebunden werden – mit batteriebetriebenen Zügen, weil durch den City-Tunnel keine Dieselzüge fahren dürfen. Diese Züge sollten ab Dezember 2025 rollen. Zeitgleich soll Naumburg und optional auch Merseburg (beide in Sachsen-Anhalt) ins S-Bahn-Netz eingebunden und nach Torgau ein Halbstundentakt eingeführt werden. Außerdem soll es eine S-Bahn-Verbindung bis nach Riesa geben.

Aus dem ZVNL ist zu hören, dass in der Schienenfahrzeugbranche nicht so sehr Chips fehlen, wie in der Autobranche. Probleme gebe es insbesondere mit Radscheiben, die aus der Ukraine bezogen würden, heißt es. Die Hersteller würden sich jetzt umorientieren und neue Zulieferer binden, doch dies brauche Zeit.

Zweckverband will ein wirtschaftliches Angebot

„Zudem führt die eingeleitete Verkehrswende zu einer erhöhten Fahrzeug-Nachfrage“, erklärte der ZVNL-Vorsitzende und nordsächsische Landrat Kai Emanuel. „Da wir im Interesse unserer Fahrgäste aller größten Wert auf die Organisation stabiler Prozesse mit verlässlichen, pünktlichen Verbindungen legen, können wir in der gegenwärtigen Situation nicht am Start des neuen, erweiterten S-Bahn-Netzes im Dezember 2025 festhalten.“

Durch die Verschiebung bekämen die Eisenbahn-Verkehrsunternehmen mehr Zeit für mehr Planungssicherheit und könnten so tragfähige und wirtschaftliche Angebote abgeben. Auch dies sei für den ZVNL eminent wichtig. „Immerhin handelt es sich um ein Leistungsvolumen von jährlich rund elf Millionen Zugkilometern auf sieben S-Bahn-Linien über einen Zeitraum von zwölf Jahren“, so Emanuel.

Die Neuausschreibung ist notwendig, da der zwölfjährige Verkehrsvertrag für das sogenannte MDSB I-Netz im Jahr 2025 ausläuft. Der Vertrag für das MDSB II-Netz, unter anderem mit den S-Bahn-Linien S 2, S 8 und S 9, gilt noch bis zum Jahr 2030.

Von Andreas Tappert