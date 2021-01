Schon der Bau ist eine kleine Meisterleistung: 300 Kubikmeter Beton aus 50 Lastwagen flossen am Donnerstag nach und nach in die Schalungen für das Wehr Kleinliebenau II. Um den steten Fluss und damit die künftige Stabilität der grauen Masse abzusichern, hatte die Baufirma eigens eine zweite Betonpumpe in Stellung gebracht.

Der Aufwand für das mit zwei jeweils zwei Meter breiten und hohen Toren (Schütze) vergleichsweise kleine Wehr an der Neuen Luppe soll sich nach Meinung der Talsperrenmeisterei jedoch mehr als lohnen. Denn Kleinliebenau II soll gleich mehrere Aufgaben der Wasserwirtschaftler lösen.

Es soll der Neuen Luppe 1000 Liter Wasser pro Sekunde abzwacken, welches über die wilde Luppe, unter der A9 hindurch, vorbei an Masslau und Zweimen, im ehemaligen Tagebau Merseburg-Ost in Sachsen-Anhalt benötigt wird. „Dort wurde früher salzhaltige Kohle abgebaut“, erklärt Talsperrenchef Axel Bobbe. „Die Tagebausanierer wollen daher den salzigen Ablauf des jetzigen Sees mit dem Frischwasser verdünnen.“ Ein entsprechendes Planfeststellungsverfahren sei dafür gelaufen.

Gleich zwei Betonpumpen rückten am Donnerstag auf der Luppewehr-Baustelle an. Quelle: Andre Kempner

Der Neubau des alten Wehres sei jedoch schon früher geplant gewesen. Die Anlage sei schon seit den 80er-Jahren wegen verklemmter Schütze nicht mehr nutzbar gewesen, das Hochwasser 2013 habe ihr den Rest gegeben, so Betriebsleiter Bobbe.

In Zeiten der Wiedervernässung des Auwaldes könnte das Wehr noch extrem wichtig werden, findet er. „Wenn wir das Nahle-Auslasswehr in Leipzig bei kleineren Hochwässern ziehen, könnte das Wasser durch den Wald und die alten Fließe im Wald strömen und über das neue Wehr leichter wieder zurück in die Neue Luppe gelangen“, erklärt er.

Beim letzten Mal bei besagtem Hochwasser habe der Polder bei Kleinliebenau – der tiefste Punkt am Auwald östlich der AS 9 – lange voll Wasser gestanden. Das Wehr verfüge über tiefe Schütze, die auch einen Rückstrom in die Neue Luppe erlauben würden, erläutert der Talsperrenchef.

50 Betonmischer lieferten am Donnerstag die Masse für das neue Wehr, das ein altes an der Stelle ersetzt. Quelle: Andre Kempner

Darüber hinaus könnte das Wehr auch geöffnet werden, um den südlichen Teil des umliegenden Auwaldes, die Luppe-Wildbett-Aue, gezielt zu fluten. Bei einem typischen jährlichen Hochwasser könnten so immerhin zwei Drittel der rund hundert Hektar Fläche dort erreicht werden; bei einem Hochwasser, wie es alle fünf Jahre vorkommt, wäre es das gesamte Areal. Um das tun zu dürfen, müssten jedoch die Grundstücksbesitzer zustimmen. Die nötigen Gespräche dazu führe derzeit das Umweltministerium.

Wie berichtet, hat sich Sachsens neuer Umweltminister, Wolfram Günther (Grüne), auf die Fahnen geschrieben, den durch den Luppe-Ausbau im vorigen Jahrtausend und die seit Jahren dauernde Dürre viel zu trockenen Auwald mit seinen unzähligen geschützten Arten zu retten.

Rund drei Millionen Euro kosten laut Ministerium insgesamt die Arbeiten rund um das Wehr Kleinliebenau II. Im Februar/März ende der eigentliche Bau, Restarbeiten könnten sich bis zur Jahresmitte hinziehen, so Bobbe.

Von Jörg ter Vehn