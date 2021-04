Leipzig: Neues Zentrum soll Kinderkrankheiten bekämpfen

Leipzig/Dresden

Leipzig wird Standort eines neuen Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit. Das hat Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) vor Kurzem verkündet (wir berichteten). Mediziner und Wissenschaftler aus Leipzig und Dresden werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Aber was genau soll an diesem Zentrum eigentlich passieren?

Klare Zielvorgaben

„Wir wollen nicht im Labor sitzen und berühmt werden“, sagt Professor Wieland Kiess. Der Chef der Leipziger Uni-Kinderklinik und Mit-Initiator der erfolgreichen Bewerbung hängt die Latte hoch: „Wir wollen die Häufigkeit von Adipositas, Allergien und Asthma um 30 bis 50 Prozent senken“, gibt Kiess als Ziel aus. Es gehe um die schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen. Die zentrale Frage formuliert er so: Wie kann ein Kind in einer sich stark verändernden Umwelt gesund aufwachsen? Wobei Umwelt so ziemlich alles umfasst: Belastungen durch Feinstaub und Weichmacher, die Gesundheit der Mutter, Ernährung, Armut, Bewegungsverhalten, soziale Medien.

Beste Noten

Das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit wird aus sieben Standorten bestehen, die sich aus 23 Bewerbern durchgesetzt haben. Leipzig ist einer dieser Standorte – neben Berlin, Göttingen, Greifswald, Hamburg, München und Ulm. Sie alle hätten „durch ihre herausragende Forschung von internationaler Strahlkraft überzeugt“, sagt Ministerin Karliczek. Gutachter des Wettbewerbs kamen unter anderem aus den USA und aus Kanada – und sie vergaben Bestnoten nach Sachsen. Nun wird ein Konzept entwickelt; 2023 soll es richtig losgehen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Starke Grundlagen

Für die Auswahl Leipzigs hat die Grundlagenforschung eine Rolle gespielt, die hier unter anderem mit der Life-Child-Studie verankert ist: Die Langzeituntersuchung begleitet seit 2011 die Entwicklung von rund 4300 Heranwachsenden von der Schwangerschaft bis ins Jugendalter. Die Life-Child-Kohorten sollen am neuen Gesundheitszentrum mitgenutzt werden.

Erfolgreiche Partnerschaft

Auch wenn auf dem Papier Leipzig als Standort steht: Die hiesigen Kindermediziner schreiben sich den Zuschlag nicht allein auf die Fahne und sprechen von einem Doppelstandort mit Dresden. „Dieser Erfolg für Sachsen baut auf der jahrzehntelangen erfolgreichen pädiatrischen Forschung und der Schaffung von passenden Strukturen an den beiden Universitätsstandorten Dresden und Leipzig auf“, erklärt Professor Antje Körner. Sie ist Projektkoordinatorin für das neue Forschungszentrum – zusammen mit Professor Reinhard Berner von der TU Dresden, der sich „innovative Therapiestrategien für Kinder“ von der Kooperation verspricht.

Geballte Expertise

Hintergrund ist die bereits bestehende Zusammenarbeit im Netzwerk „SaxoChild“, das Wissenschaftler und Ärzte aus Dresden und Leipzig verbindet. Beteiligt sind die beiden Universitäten und Unikliniken, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie Leipzig, das Leipziger Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung sowie das Robert-Koch-Institut Berlin. Alle bringen ihre speziellen Kenntnisse ein. Die Dresdener zum Beispiel ihre Expertise in der Kinder-Infektiologie und in kindlichen Autoimmunerkrankungen (Fehlsteuerungen des Immunsystems), die Leipziger ihr Wissen zu Stoffwechselkrankheiten wie Adipositas. Am Deutschen Forschungszentrum für Kinder- und Jugendgesundheit könnten 30 zusätzliche Mitarbeiter tätig werden.

Bundesweiter Leuchtturm

„Wir spielen jetzt im großen Konzert der deutschen Gesundheitsforschungszentren mit“, freut sich Wieland Kiess. Er sieht nun nicht nur die von EU und dem Freistaat finanzierte Life-Child-Studie langfristig gesichert. „Die Kindergesundheitsforschung in ganz Sachsen hat eine Zukunft für mehrere Jahrzehnte – als Leuchtturm mit bundesweiter Strahlkraft.“

Acht Zentren der Gesundheitsforschung Sechs Gesundheitsforschungszentren in Deutschland widmen sich bislang der Bekämpfung von Volkskrankheiten: das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung sowie das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung. Jetzt kommen zwei weitere dazu – eines für psychische Gesundheit und eines für Kinder- und Jugendgesundheit. Die Zentren sind Netzwerke mit Standorten in ganz Deutschland. Ziel: Volkskrankheiten besser bekämpfen, Forschungsergebnisse schneller in die Praxis bringen. Dazu wird die Grundlagenforschung mit der klinischen Forschung sowie mit der Präventions- und Versorgungsforschung verknüpft; neben Universitätskliniken sind oft auch Helmholtz-Zentren beteiligt. Die Zentren werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und den Bundesländern der Standorte gefördert.

Von Björn Meine