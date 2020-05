Genossenschaft weckt sieben Häuser aus Tiefschlaf

Leipzig

Die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft (VLW) saniert jetzt ihre Wohnhäuser in der Credéstraße 1-13 in Neulindenau. Damit will sie den Schlussstein für eine Wohnanlage setzen, die größtenteils um die Jahrtausendwende saniert wurde, so Vorstand Wolf-Rüdiger Kliebes. Finanzielle Gründe hätten die VLW damals zum Abbruch der Arbeiten gezwungen.

Zwei Bauabschnitte und viele Balkone

„Wir sind sehr froh, dass wir nun mit den Arbeiten beginnen können. Besonders schön ist das für unsere dort wohnenden Mitglieder, die viele Jahre auf sieben zugemauerte Hauseingänge blicken mussten.“

Das Vorhaben teilt sich in zwei Bauabschnitte, die im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 fertig werden sollen. Insgesamt entstehen 54 Ein- bis Vierraumwohnungen mit Größen zwischen 38 und 100 Quadratmetern. Drei Häuser erhalten Aufzüge. Viele Balkone werden zum Hof ausgerichtet, der am Schluss der zehn Millionen Euro kostenden Arbeiten aufgewertet werden soll.

Pläne für 500 stillgelegte Wohnungen

Die Anlage namens „Radius Hof“ liegt zwischen Lützner, Radius-, Demmering- und Credéstraße – also zwischen Kunstkraftwerk und Lindenauer Hafen. „Wir wollen jetzt die Weichen dafür stellen, das wir unseren Mitgliedern auch in Zukunft guten, sicheren und bezahlbaren Wohnraum anbieten können“, so Kliebes. Bis 2024 investiere die VLW über 100 Millionen Euro, um etwa 500 stillgelegte Wohnungen wieder nutzbar zu machen und andere instand zu halten. Außer den zwei schon fertiggestellten Wohnanlagen in Gohlis sollen sieben weitere in Gohlis, Eutritzsch, Lindenau, Reudnitz und Schkeuditz folgen. Auch der erste Neubau nach der Wende sei bald geplant. „Knapp die Hälfte der 6375 VLW-Wohnungen stehen unter Denkmalschutz.“

Von Jens Rometsch