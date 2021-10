Leipzig

Eine trübe Herbstferienwoche steht bevor. Das Wetter ist schlecht, die Laune im Keller, die Langeweile groß. Was tun? Die LVZ hat neun Indoor-Tipps, die alle Sinne ansprechen:

Leipzig-Zentrum: Minigolf mit 3-D-Brille

Auf der Minigolf-Anlage „Lila Licht“ in einer ehemaligen Diskothek in der Großen Fleischergasse 19 wird bei Schwarzlicht mit 3-D-Brille eingelocht. Man spielt auf 19 Bahnen in Unterwasser-, Höhlen- und Dschungelwelten, die Graffiti-Künstler Marcel ‚Costwo‘ Ebersbach geschaffen hat. 630 Schwarzlicht-LEDs wurden verbaut.

Leipzig Zentrum-Nord: Das Leben der anderen

Am 1. April 2001 öffnete die einmalige Menschenaffen-Anlage Pongoland im Zoo Leipzig für Gäste die Tore und hat sich seitdem als Publikumsmagnet etabliert. Alle vier hochbedrohten Menschenaffenarten leben in der weltweit einzigartigen Anlage unter einem Dach. Tierpfleger, Verhaltensforscher, Genetiker und Freilandforscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie arbeiten hier für ein gemeinsames Ziel: Die Erforschung der kognitiven Fähigkeiten der Menschenaffenarten. Was verstehen Schimpanse, Gorilla & Co.? Wie nehmen sie ihre Umwelt wahr? Wie lösen sie Probleme? Durch reine Beobachtungen, ausgeklügelte Testreihen und auf spielerische Art versuchen Forscher, dies herauszufinden. Die Besucher können live dabei sein.

Leipzig-Eutritzsch: Klettern ohne Limit

Hoch hinaus geht’s in Leipzigs Kletter- und Boulderhallen No Limit, Kosmos und Block Limit. Klettern und Bouldern fördern Koordination, Konzentration und Kondition. Während sich viele Sportarten erst mit einem gewissen Können ausüben lassen, kann man in einer Kletterhalle im Prinzip von Anfang an voll und ganz durchstarten. Klettern ist der perfekte Booster für Ego und Selbstvertrauen. Gleichzeitig steigert man seine Frustrationstoleranz und lernt, länger an einer Sache dran zu bleiben, anstatt bereits nach dem ersten oder zweiten Versuch aufzugeben.

Leipzig-Gohlis: Rein ins Bällebad

10.500 Bälle, 200 Quadratmeter Spielewelt, fünf Rutschen und ein Kletterparkour: Das Kikoo Kinderland im Leipziger Norden powert Klein und Groß aus. Vor allem Familien mit Kleinkindern kommen hier auf ihre Kosten. Indoor-Spielplätze bieten auch das Kinderland in Taucha sowie das Playtogether auf der Alten Messe.

Leipzig-Grünau: Heizen im Heizhaus

Skateboarding ist seit 2016 olympisch. 2021 sind bei den Sommerspielen in Tokio die ersten Wettkämpfe für Männer und Frauen ausgetragen worden. Das Leipziger Heizhaus ist „offizieller Stützpunkt der Sportkommission Skateboard“ in Mitteldeutschland und öffnet die Türen regelmäßig für Amateure.

Leipzig-Zentrum: Spannung, Spiel und Abenteuer

Für alle Knobler, Tüftler und Abenteuerlustige gibt es in Leipzig noch ein ganz besonderes Indoor-Erlebnis: Escape Rooms. Es gibt sie unter anderem in der Hainstraße, in der Salomonstraße, Dresdner Straße und Burgstraße. Hier gilt es mit viel Geschick und Teamwork innerhalb von 60 Minuten aus dem Raum zu entfliehen, der voller Rätsel gespickt ist, die es gemeinsam zu lösen gilt. Live Escape Games sind das perfekte Abenteuer für regnerische Tage.

Leipzig-Paunsdorf: Aufwärmen im Whirlpool

Ob Sauna, Hot-Whirlpool oder wärmende Massagen: In der Sachsentherme kommt man auf Temperaturen. Auch am offenen Kamin kann man abschalten und die Seele baumeln lassen. Acht verschiedene Saunen und ein römisches Dampfbad heizen ordentlich ein.

Leipzig-Großzschocher: Bowlen ohne Tränen

16 Bowlingbahnen mit automatisch ausfahrbaren Bumpern („Rattenschutz“) lassen keinen Frust aufkommen, denn jede Bowlingkugel findet so ihren Weg. Für alle großen und kleinen Sportler, die nicht verlieren können, sind die Starlight-Bowlingbahnen im Leipziger Westen ein Riesengewinn.

Leipziger Zentrum-Südost: Grüße vom Amazonas

Die Riesenseerose Victoria amazonica hat Blätter, die einen Durchschnitt von bis zu zwei Metern erreichen. Man könnte theoretisch ein Baby auf ein Blatt setzen, ohne dass es unterginge. Zu sehen ist diese beeindruckende Seerose im Victoriahaus des Botanischen Gartens Leipzig. Das Gewächshaus hat die Form einer flachen, achtseitigen Pyramide. Auch die anderen Gewächshäuser warten mit Wärme und kleinen Wundern auf.

