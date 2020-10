Leipzig

Ein Musiker, ein Zuhörer, zwei Meter Abstand: Mit erfolgreichen 1:1-Konzerten hat der Verein Notenspur im Frühsommer der Corona-Pandemie getrotzt. Nun sollen hausmusikalische Signale folgen! Der Notenspur-Verein hat sich entschieden, am 21. November, 19 Uhr, die beliebte Notenspur-Nacht der Hausmusik trotz aller Widrigkeiten durchzuführen. Immerhin: Seit 2015 hat sich die Veranstaltung zu einem der weltweit größten Hausmusikereignis entwickelt. Dass sie dieses Jahr mit weniger Besucher und kleiner ausfallen muss, ist aber allen bewusst.

Durch Anmeldungen sind ohnehin Daten bekannt

„Ein Jahr ohne Notenspur-Nacht der Hausmusik? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie gehört zu Leipzig wie die Musik selbst. Und wir werden alles dafür tun, dass sie stattfinden kann“, gibt sich Elke Leinhoß, die die Organisation der Veranstaltung koordiniert, optimistisch. Klar sei, dass der Aufwand viel größer sei und sich alle an diverse Beschränkungen und Hygienekonzepte halten müssten. Vereinschef Werner Schneider ist nicht bange, die Veranstaltung zu organisieren. Für die Hausmusik-Nacht müssten sich ohnehin alle anmelden – die Daten aller Beteiligten seien also bekannt und auch nachvollziehbar. „Wir stellen uns auf die neue Situation ein, wollen uns nicht deprimieren lassen.“ Inzwischen hat die Anmeldung für Musiker und Gastgeber begonnen.

Nationalbibliothek ist wieder Gastgeber

Das Deutsche Musikarchiv – beheimatet in der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (DNB) – wird als Gastgeber gemeinsam mit Musikern der Gruppe Ysilia die Hausmusik-Nacht gestalten. Warum die Künstler sich auf diesen Auftritt riesig freuen, erklärt Julia Lehne: „Es ist so ein schönes Projekt, das wir gern unterstützen. Und lieber im kleinen Rahmen, als dass es ganz ausfällt. Es ist eine große Ehre für uns, hier aufzutreten.“ Das sieht auch Ruprecht Langer, Leiter des Deutschen Musikarchivs, so: „Wir machen mit seit 5 Jahren – es täte uns in der Seele weh, wenn das jetzt aufhören würde. Alle müssen mit Einschränkungen leben, aber innerhalb dieser Grenzen kann eben doch Wundervolles geschehen.“ Das sieht auch DNB-Chef Michael Fernau so: „Musik ist Stimmung. Musik bringt Menschen zusammen. Dafür sind jetzt behutsam wiederauflebende Konzerte mit Abstand ein wundervolles Signal“, sagt er.

Hausmusik-Abende auch in Nordsachsen und im Landkreis

Dieses Jahr will der Notenspur-Verein seinen Wirkungskreis sogar erweitern. „ Hausmusik geht ins Revier“ heißt es. Erstmals können sich auch Gastgeber und Musiker aus den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen zur Notenspur-Nacht der Hausmusik anmelden. „Eine Förderung durch den Sächsischen Mitmachfonds zur Begleitung des Strukturwandels in den Kohle-Regionen macht dies jetzt möglich. Die kleinteiligen Hausmusikkonzerte der Notenspur-Nacht der Hausmusik brauchen keine Großstadt, sondern passen ebenso in Kleinstädte und selbst in Bauernhöfe“, erklärt Schneider.

Registrieren können Gastgeber und Musiker sich online unter www.notenspur-leipzig.de/hausmusik. Besucher müssen sich noch bis Anfang November gedulden.

Von Mathias Orbeck