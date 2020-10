Leipzig: OBM Jung kündigt verstärkte Kontrollen der Sperrstunde an

Leipzig

Leipzig will es vermeiden, zum Risikogebiet zu werden. „Wir haben den Ehrgeiz, die kritischen Grenzwerte nicht zu überschreiten. Deshalb müssen wir jetzt handeln“, betonte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Dienstag im Bürgergespräch mit Leipzig-Fernsehen. Hintergrund:. Der Inzidenzwert (pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist am Montag auf 35,1 gestiegen. Damit liegt nun auch Leipzig oberhalb des Schwellenwertes, den die Verordnung des Freistaats als Grenze für weitreichende Maßnahmen festgelegt hat. Grund für die steigenden Zahlen seien vor allem Infektionen in vier Altenpflegeheimen und zwei Asylunterkünften. Das hat für die Leipziger sowie ihre Gäste Konsequenzen. So gilt ab Donnerstag, 0 Uhr, eine Sperrstunde in der Gastronomie zwischen 23 Uhr und 5 Uhr des Folgetages, die Kontakte der Gäste werden allesamt erfasst. „Es ist der Versuch, die Abgabe von alkoholischen Getränken und damit auch die Gruppenbildung einzuschränken und die Kontakte zu minimieren“, begründete der Rathauschef.

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Sperrstunde

Hilfsmaßnahmen für Gastronomen für finanzielle Ausfälle seien nicht geplant. Eine konsequente Durchsetzung sei aber in ihrem Interesse, um eine erneute Schließung von Restaurants zu verhindern. „Wir haben kontrolliert, aber nicht besonders intensiv. Das wird sich nun ändern. So werden Ordnungsamt und Polizei gemeinsam die Einhaltung der Sperrstunde kontrollieren“, kündigte Jung an. Das wurde im Krisenstab so vereinbart.

Auf öffentlichen Plätzen innerhalb des Innenstadtringes sowie in Einkaufszentren und Passagen wie Hauptbahnhof, Paunsdorf-Center und Allee-Center gibt es künftig eine Maskenpflicht rund um die Uhr. „Das gilt überall dort, wo es dicht und eng wird.“ Auch an Haltestellen. Für Schulen gelte die Auflage, auf den Wegen im Schulhaus eine Maske zu tragen. Im Unterricht nicht.

Oper und Gewandhaus müssen Kontakte erfassen

Einschränkungen verfügt Leipzig ebenfalls für Veranstaltungen, die auf 150 Personen in geschlossenen Räumen, im Außenbereich auf 250 Personen beschränkt werden. Ausnahmen gebe es für Events wie Fußball und Handball sowie Vorstellungen von Oper und Gewandhaus, bei denen ein bestätigtes Hygienekonzept vorliegt. Dort gebe es andere Lüftungssysteme. Auch dort werden aber künftig Daten erfasst. „Ich schließe aber nicht aus, dass sich das ändert, wenn die kritische Zahl von 50 erreicht wird.“ Die würde dann wohl auch das Aus für den Weihnachtsmarkt bedeuten, an dem die Stadt derzeit in abgespeckter Form festhalte, um Händlern Geschäfte zu ermöglichen. Getränke und Speisen werden aber nicht verkauft.

Jung : Bitte auf Halloween verzichten

Private Zusammenkünfte werden auf maximal 25 Personen eingeschränkt. „Wir wissen jetzt, dass die meisten Infektionen aus dem häuslichen Umfeld kommen“, so der Rathauschef. Deshalb sei Vorsicht geboten, damit die Menschen „in Ruhe Weihnachten“ feiern können. Besonders die älteren Menschen müssten geschützt werden. Generelle Besuchsverbote wie im März/April könnten ihnen nicht noch einmal zugemutet werden. „Ein zweiter Lockdown wäre für alle verheerend. Ich will alles dafür tun, dass dies nicht passiert.“ Kampfziel sei, den Schwellenwert unter 35 zu halten.

Jung rief die Familien auf, an Halloween auf das Klingeln an den Haus- und Wohnungstüren zu verzichten. „Süßes oder Saures ist zwar ein schöner Brauch. Aber bitte in diesem Jahr nicht.“

Gesundheitsamt verfolgt weiterhin Kontakte

Das Gesundheitsamt ist laut Angaben des Oberbürgermeisters personell gut aufgestellt, um die Kontaktnachverfolgung vorerst aufrechtzuerhalten. Dabei gebe es auch Unterstützung durch 20 Soldaten der Bundeswehr. „Das hat natürlich Grenzen“, so Jung. Die Stadt wolle dies aber so lange wie möglich durchhalten. Leipzig verfüge über ausreichend Intensivbetten. Geplante Operationen in den Krankenhäusern könnten daher auch stattfinden. „Wenn die Situation sich dramatisch ändert, wird man neu entscheiden müssen.“ Doch das gelte dann für alle Bereiche.

Von Mathias Orbeck