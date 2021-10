Leipzig

Am Augustusplatz laufen die Vorbereitungen für den 26. Leipziger Opernball. 2000 Gäste werden am Sonnabend zum größten Leipziger Glamour-Event erwartet. Wer jetzt spontan noch Tickets kaufen möchte, hat sogar wieder eine Chance – aufgrund der 2G-Regel sind einige Karten frei geworden. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das extra lange Fest, mit einer geschenkten Stunde aufgrund der Zeitumstellung.

Welche Promis kommen?

Aus der Musikbranche haben sich die Volksmusik-Stars Marianne und Michael angekündigt. Von „The Boss Hoss“ geht Sascha Vollmer mit Frau über den roten Teppich. Aus der Sparte „Schauspiel“ kommen Richy Müller („Tatort“ Stuttgart), Elisabeth Lanz („Tierärztin Dr. Mertens“), die „Soko-Leipzig“-Kommissare Melanie Marschke, Marco Girnth, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. Außerdem aus „In aller Freundschaft“ Andrea Kathrin Loewig, Alexa Maria Surholt sowie deren Ex-Kollegin Cheryl Shepard. Auch RB Leipzig ist am Ball. Wer genau sich in Schale wirft, ist noch offen, denn die Mannschaft spielt am gleichen Abend bei Eintracht Frankfurt. Aus Politik und Verwaltung haben sich der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) angesagt. Die Generalkonsuln der USA und Russlands sind dabei, dazu der komplette Vorstand von Porsche aus Stuttgart und Leipzig.

Was passiert am roten Teppich?

Stars und Sternchen posieren am roten Teppich vor den Fotografen, Schaulustige und Autogrammjäger können hinter einer Absperrung zuschauen. Quelle: Volkmar Heinz

Zwischen 17 und 19 Uhr können Schaulustige und Autogrammjäger miterleben, wie Promis Ehrengäste und Sponsoren am Augustusplatz vorfahren. Porsche stellt für den VIP-Shuttle 13 Fahrzeuge zur Verfügung. Für Blitzlichtgewitter sorgen zahlreiche Fotoagenturen, die die bunten Zeitschriften im ganzen Land mit Bildern versorgen. Bunte und Super Illu wollen berichten, RTL und ARD haben sich mit ihren Boulevardmagazinen angekündigt. Insgesamt wird mit rund 100 Medienvertretern gerechnet, darunter auch Blogger und Influencer. Die Balltickets sowie die Geimpften- oder Genesenennachweise werden an sechs Checkpoints kontrolliert.

Was gibt es in der Tombola zu gewinnen?

Als Hauptpreis in der Tombola gibt es einen gelben Porsche Boxster 718 zu gewinnen. Quelle: Andre Kempner

Für den Griff ins Glück stehen 6000 Lose à 20 Euro zur Verfügung, in den Farben Rot, Grün und Weiß. Verkauft werden sie von 30 Hostessen und Hosts. Mehr als 70 Preise warten auf ihre glücklichen Gewinner. Die vier Hauptpreise werden eine halbe Stunde vor Mitternacht auf der Bühne verlost: ein 300 PS starker Porsche Boxster 718, eine Woche Safari-Urlaub in der ostafrikanischen Savanne, Ring und Ohrschmuck aus der Manufaktur Ehinger Schwarz. Außerdem lädt RB Leipzig zwei Personen zum UEFA-Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge am 24. November ein, mit Flug und Hotelübernachtung. Über die Opernball-Tombola sollen beim Ball insgesamt 100.000 Euro eingenommen werden. Das Geld geht an die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“, die damit soziale Projekte in der Region wie den Verein „Bemmchen“ unterstützt.

Wer bestreitet das Ballprogramm?

Die Leipziger Sängerin Jasmin Graf tritt um Mitternacht im Ballsaal auf. Quelle: Andre Kempner

Diesmal steht Leipzig im Mittelpunkt, mit ausschließlich regionalen Künstlern und Dienstleistern. Das Motto heißt „Freude schöner Götterfunken“, Moderatorin ist Kim Fisher. Die Oper Leipzig gestaltet im Saal ein Ohrwurm-Programm mit Solisten, Chor, Gewandhausorchester und Ballett. Flaniergäste können vom Rang aus zuschauen. Um Mitternacht stehen Jasmin Graf & Friends auf der Bühne. Auch in den Foyers sind überall Livemusik und Entertainment mit Leipziger Künstlern zu erleben. Im LVZ-Ballroom im Erdgeschoss spielt eine Tanzkapelle für alle, die sich darauf freuen, mal wieder ausgiebig Standardtänze zu tanzen.

Wie wird die Oper ballfein gemacht?

Die Oper wird für den Opernball am Sonnabend hergerichtet: Mitarbeiter der Firma Maxx-Print bringen ein 24 Meter langes und fünf Meter hohes Panoramafoto von Leipzig im Konzertfoyer an. Beim Ball soll Leipzig im Mittelpunkt stehen. Quelle: Andre Kempner

Am Montag hat der Umbau begonnen. Bis Sonnabend wird das Haus komplett verwandelt: Die Sitzreihen im Zuschauerraum werden ausgebaut, der Orchestergraben überdeckt, Kabel und Lichttechnik installiert, Kühlschränke, Bars und Theken eingebaut, Unmengen von Geschirr, Dekoration und Blumenschmuck angeliefert. Am Freitag und Sonnabend kommen die Caterer mit Lkw-Ladungen voller Waren. Im Flanierbereich bietet Saxonia Catering regionale Gerichte an – von sächsischer Kartoffelsuppe, Leipziger Allerlei und Wermsdorfer Forelle bis hin zu Quarkkeulchen mit Apfelkompott. Im Saal sorgt Gourmetkoch Gerd Kastenmeier aus Dresden für das Drei-Gänge-Menü, mit modernen Versionen beliebter Klassiker wie Milchkalbsrücken und Birne Helene. Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, stehen die Opernball-Akteure am Sonnabend ab 16.30 Uhr im Standby-Modus für den Einlass, der um 17 Uhr beginnt.

Gibt es noch Tickets?

Ja. Der Ball war bereits ausverkauft, doch da die 2G-Regel zur Anwendung kommt – Eintritt nur für Geimpfte und Genesene, dafür entfallen Maskenpflicht und Mindestabstand –, wurden Tickets zurückgegeben. Flanierkarten kosten 220 Euro. Erhältlich sind sie bei der Opernball Production GmbH, Telefon 0341 2156977, Mail: info@leipziger.opernball.com, Web: leipziger-opernball.com.

Von Kerstin Decker