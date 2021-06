„Leipzig-Pakt“ – Messe und 20 Hotels starten eigenes Portal

Leipzig

Noch herrscht auf dem Leipziger Messegelände Corona-bedingte Zwangspause. Doch Anfang September geht es mit der „Cadeaux/Midora“ wieder los. 60 Veranstaltungen will die Messe bis Ende des Jahres noch auf die Beine stellen. Das Geschäft mit Messen, Kongressen und Veranstaltungen soll so schnell wie möglich in Schwung kommen. Um die Bedingungen für das nationale und internationale Publikum so attraktiv wie möglich zu gestalten, bringt die Messe ein neues Hotelportal an den Start. Das teilte sie am Wochenende mit. Demnach geht es um günstige Angebote, aber vor allem um verkürzte Stornierungsfristen und damit auch um Planungssicherheit für Gäste.

Messe-Chef: Mehr Planungssicherheit

Konkret hat die Messe für diesen „Leipzig Pakt“ mit 20 Partnerhotels eine Vereinbarung geschlossen, die das Kostenrisiko für Übernachtungsgäste deutlich senkt. Werden Veranstaltungen, die mit der Buchung in Zusammenhang stehen, pandemiebedingt abgesagt oder stehen der Unterbringung ein Beherbergungsverbot oder Reisebeschränkungen entgegen, berechnen die über die Leipziger Messe vermittelten Partnerhotels keine Stornierungskosten. „Mit der neuen Vereinbarung steigern wir die Planungssicherheit für die Teilnehmer unserer Messen und Kongresse“, sagte Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Zugleich setze die Messe ein starkes Zeichen für Leipzig als attraktiven Standort für Messen, Kongresse und Events, die ab sofort wieder stattfinden dürfen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoteliers sehen viele Vorteile

Zufrieden mit dem Kooperation zeigen sich auch die beteiligten Hoteliers. „Das neue Angebot ermöglicht Kunden der Messe erheblich mehr Flexibilität bei ihren Buchungen“, sagte Axel Ehrhardt, Sprecher der Leipziger Hotel Alliance. Gerade für größere Gruppen böten die neuen Konditionen viele Vorteile. „Von der Initiative profitiert auch der Hotelstandort Leipzig.“ Zu den Hotels, die sich daran beteiligen gehören unter anderem das Westin, das Intercity, das Marriott, Pentahotel, Radisson Blu und das Michaelis.

www.leipziger-messe.de/unterkunft

Von abö