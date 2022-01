Leipzig

Viele Menschen am Auensee im Leipziger Norden werden weiß Gott nicht nur schlechte Erinnerungen an die nunmehr fast zwei Pandemiejahre haben. Sorgten in der Vergangenheit Konzertbesucher rund um das Haus Auensee immer wieder für Parkchaos, ging es zuletzt einigermaßen entspannt auf den Straßen in Wahren zu.

Vor der Pandemie fanden jährlich zwischen 20 und 30 Veranstaltungen mit bis zu 3700 Besuchern in der traditionsreichen Location statt. Die kamen häufig mit dem Auto. Doch im Umfeld des Konzertpalastes kann der Veranstalter seinen Gästen gerade mal Parkplätze für 300 Autos anbieten. Doppelt oder dreimal so viele rollten jedoch bei gut besuchten Veranstaltungen an.

Anwohner beklagen „chaotische Zustände“

Von „teilweise chaotischen Zuständen“ berichtet Christoph Korth, der inzwischen mit einer Petition den Stadtrat um Unterstützung bat. Konzertbesucher parkten die Straßen in den Wohnvierteln zu, wo die Plätze ohnehin schon knapp sind. Es komme immer wieder zu Rückstaus unter anderem in der Rittergutstraße und Engstellen. Feuerwehr und Rettungswagen kämen dann kaum oder gar nicht mehr durch einige Straßen. Korth: „Ein unhaltbarer Zustand für die betroffenen Anwohner.“

Die Stadtverwaltung kennt den Ärger, verweist auf Gespräche mit dem Veranstalter schon in den Jahren 2018 und 2019, muss aber eingestehen, dass das Problem aktuell nicht lösbar ist – oder so aufwändig, dass es für die wenigen Veranstaltungstage im Jahr den Aufwand nicht lohnt. Auch von einem Shuttle-Verkehr auf den nächstgelegenen Park & Ride-Platz an der Neuen Messe verspricht man sich im Rathaus nichts. „Sobald in akzeptabler Entfernung zum Haus Auensee ein neuer P+R-Parkplatz entsteht, wird die Einrichtung eines Zubringerbusses neu geprüft“, heißt es aus dem Baudezernat.

Veranstalter empfiehlt Anreise mit öffentlichem Nahverkehr

Der Veranstalter bittet mittlerweile auf seiner Internetseite die Besucher, von einer Anreise im Pkw abzusehen und stattdessen den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Die Tickets gelten mittlerweile auch für die Fahrt mit Bussen und Bahnen.

Auf den Flächen 1 und 3 stehen etwa 300 Parkplätze für die Besucher des Haus Auensee zur Verfügung. Einen öffentlichen Parkplatz (Fläche 3) befindet sich ebenfalls im Umfeld, löst aber mit seinen weniger Stellplätzen das Park-Problem nicht. Die Nutzung der Gustav-Esche-Straße durch den Auwald und den „Überlaufparkplatz“ (Fläche 5) am Chemie-Stadion lehnt die Stadtverwaltung allerdings ab. Quelle: Stadt Leipzig

Stadtverwaltung lehnt Interimsparkplätze im Auwald ab

Dabei gäbe es durchaus eine Interims-Lösung: In angemessener Entfernung zum Haus Auensee befindet sich im Auwald der so genannten Überlaufparkplatz für das Stadion von BSG Chemie. Doch den will die Bauverwaltung aus Gründen des Naturschutzes nicht für die Konzertbesucher freigeben, ebenso die vor dem Haus Auensee verlaufenden Gustav-Esche-Straße, an deren Rand aber ohnehin schon wild geparkt wird. Ob der Stadtrat sich damit zufrieden gibt, bleibt abzuwarten. Am Mittwoch beschäftigt er sich jedenfalls mit der Petition.

Von Klaus Staeubert