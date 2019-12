Die spannenden Pläne für den Felsenkeller 2020

Leipzig

Jörg Folta ist keiner, der allzu schnell mit Superlativen hantiert. Wenn es um die Pläne für den Felsenkeller geht, entfährt dem Geschäftsführer dennoch ein Statement aus dem Bereich des Maximalismus: „Das wird einzigartig!“, kündigt der 47-Jährige mit Blick auf die baulichen Veränderungen an, die der Location in Plagwitz auch ein breiteres, künstlerisches und gastronomisches Profil ermöglichen sollen.

Doch erst einmal zur aktuellen Situation im 1890 errichteten Bau, an dem im frühen 20. Jahrhundert vor 1933 unter anderem Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und Ernst Thälmann Reden bei Veranstaltungen der Leipziger Arbeiterbewegung hielten. Mit der modernen Nutzung läuft es gut in dem architektonischen Kleinod mit seinem prachtvollen Saal, dessen Betrieb Jörg Folta und Marco Schulz mit ihrem Team vor fünf Jahren übernahmen.

Feste Adresse für Top-Konzerte von Indie bis Ska

Der Felsenkeller ist zur festen Adresse für Top-Konzerte im Spektrum zwischen Ska, Reggae, Rock und Indie geworden, und im kommenden Januar ist er zum ersten Mal Austragungsort des kultbehafteten und längst wieder ausverkauften Neujahrssingens geworden. „Darüber freuen wir uns ganz besonders, Fans sind wir schon lange“, sagt Folta, der als Gastgeber mit Kollegen für einen Song die Bühne entern wird – passenderweise mit dem Madness-Song „Our House“. Auftrittserfahrung hat der gebürtige Dessauer reichlich: Bis 2008 bediente er das Keyboard für die von ihm 1996 mitgegründete Ska-Band Die Tornados, die im vergangenen April im Felsenkeller ihr Abschiedskonzert gab.

Musik, vor allem Ska und Punk inklusive der immanenten Lebenshaltung, hat Folta geprägt. In seiner Heimatstadt gehörte er kurz nach dem Ende der DDR zur Hausbesetzer-Szene. Das okkupierte Objekt mutierte bald zur Keimzelle des Alternativen Jugend-Zentrums (AJZ) und dann des Beatclubs. Das Kollektiv wurde ein wichtiger Akteur für hochkarätige Veranstaltungen in Dessau und Umgebung – unter anderem im Beat-Club, im Anhaltischen Theater, im Bauhaus, in Ferropolis. Dazu betrieb das Team zwei Restaurants, auch in den Felsenkeller mietete man sich mit dem Ska-Festival schon ab den Nullerjahren ein.

Der Schwerpunkt-Verlagerung nach Leipzig ging ein Aderlass in Dessau voraus. „Die dortige Off-Kultur ist ein Opfer der Demografie geworden“, erklärt Folta, „viele Junge zog es entweder nach Berlin oder Leipzig, und das hat sich auch auf die Gästezahlen ausgewirkt.“ Als der Eigentümer des Felsenkellers, Stefan Marschall, ihm den Betrieb des Objekts anbot, griffen er und Marco Schulz zu – wohl wissend um das Veranstalter-Kunststück, Kultur bei parallel laufenden Sanierungsarbeiten zu ermöglichen. Es galt beispielsweise Brandschutztechnik zu erneuern, vorgeschriebene Fluchtwege ebenso zu schaffen wie Garderoben.

Felsenkeller ist eine Dauerbaustelle

Zuwachs kam durch den Biergarten und mit dem Naumanns als zusätzlichem, kleinen Veranstaltungsort. Beachtliche organisatorische wie auch finanzielle Kraftakte, zumal ohne öffentliche Förderung. „Der Felsenkeller ist eine ewige Baustelle, und hauptsächlich fließt der Gewinn in die Finanzierung der nächsten Maßnahmen.“ Das ist dem Mann klar, der sowohl von Partnern wie auch von Kulturmachern für seine sanft-zurückhaltende, uneitle Art geschätzt wird und für sein Bemühen, aus jedem Abend einen besonders guten zu machen.

Inzwischen hat sich der Betrieb etabliert und stabilisiert. Der Ärger im vergangenen November, als eine eingemietete Leipziger Agentur wegen zweifelhafter Einlass-Praxis und aggressiven Verhaltens des Personals am Image des Felsenkellers kratzte, ist abgehakt. Folta, Schulz und Team beendeten die Zusammenarbeit, die Agentur hat sich nun ins Stadtbad eingemietet.

Kleine Events im Turmzimmer

Das Jahr 2020 steckt für die Felsenkeller-Betreiber voller Bau-, aber auch ideeller Pläne: Gestützt durch den kürzlich gegründeten Förderverein, wird die Etage über dem Naumanns als Saal umgebaut, im Erdgeschoss gibt’s reinen Barbetrieb. Besonders reizvoll – und tatsächlich einzigartig – dürfte das ausgebaute Turmzimmer werden, für das kleinere Events vorgesehen sind.

Inhaltlich möchte Folta die Party-Frequenz etwas dimmen – zu Gunsten von Konzerten, aber auch Lesungen und Theater. Und irgendwann, wenn der Betrieb es zulässt, könnte er sich vorstellen, auch selbst mal wieder musikalisch Hand anzulegen. „Wir werden sehen“, sagt er lächelnd. Wenn nichts sicher ist, ist alles möglich.

Von Mark Daniel