Leipzig

Die Leipziger Polizei bereitet sich – trotz möglicher Einschränkungen wegen Corona-Auflagen für Demos – auf einen Großeinsatz bei der für Samstag angekündigte Demonstration der „Querdenken“-Bewegung vor. Von 13 bis 22 Uhr sei im Stadtgebiet mit „umfangreichen Verkehrseinschränkungen“ zu rechnen, wovon auch die Besucher des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund (Anstoß 18.30 Uhr) betroffen sein werden, teilte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Dienstag mit. Für die Absicherung der Versammlungen – auch Gegenprotest ist angekündigt – sowie des Fußballspiels sei auch Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert worden.

Hubschrauber, Wasserwerfer und Reiterstaffel

Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei, eine Reiterstaffel, Lautsprecherwagen und auch ein Polizeihubschrauber stünden für den Einsatz bereit, so Hoppe weiter. Die Pläne könnten aber kurzfristig angepasst werden, sollten die Corona-Auflagen nur stationäre Demonstrationen mit maximal 1000 Teilnehmern erlauben. Dies wäre der Fall, wenn die Bettenbelegung in sächsischen Kliniken bis Mittwoch über dem kritischen Wert der Vorwarnstufe bleiben. Am Dienstag waren sie erneut angestiegen.

„Die Polizeidirektion Leipzig richtet sich aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen und Belastungswerte der Krankenhausbetten auf das Erreichen der Vorwarnstufe und damit einhergehender Beschränkungen öffentlicher Versammlungen ein“, so Polizeisprecher Hoppe. Konkret hieße das, dass die Demonstrationen im Bereich des Innenstadtrings nicht als Aufzug stattfinden dürfen. Den Fußballfans empfiehlt die Polizei, den ÖPNV zu nutzen und sich vor der Anreise zum Stadion über die Verkehrssituation zu informieren. Es könne zu Sperrungen kommen.

„Querdenker“ wollen über den Ring ziehen

Bundesweit mobilisieren Akteure aus dem „Querdenker“-Spektrum für ihren Protest am Samstag in Leipzig. Die Stadt hat bereits eine Anmeldung der so genannten „Bewegung Leipzig“ mit 3000 Teilnehmern unter dem Motto „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ bestätigt. Ziel ist es laut Aufrufen der Veranstalter, wie schon vor knapp einem Jahr, ab 15 Uhr vom Augustusplatz aus über den Innenstadtring zu ziehen.

Am 7. November 2020 hatten mindestens 20.000 Menschen aus ganz Deutschland gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestiert und dabei zumeist die geltenden Regeln wie Masken- und Abstandspflicht ignoriert. Bei Ausschreitungen, an denen sich auch Hooligans und Teilnehmer aus dem extrem rechten Spektrum beteiligten, sind unter anderem Polizeisperren gewaltsam durchbrochen sowie mehrere Journalistinnen und Journalisten angegriffen worden.

Vorwarnstufe droht – mit Folgen für Demos

Die für Samstag geplante Großdemonstration steht wegen der rasant steigenden Corona-Fallzahlen im Freistaat auf wackligen Füßen. Seit Samstag liegt unter anderem die Zahl der Betten, die in Sachsen mit Corona-Patienten belegt sind, über dem kritischen Wert von 650. Sollte das bis Mittwoch so bleiben, würde laut Corona-Schutzverordnung und 5+2-Regel die Vorwarnstufe in Kraft treten – mit weitreichenden Folgen, auch für Kundgebungen und Demonstrationen.

Laut Paragraph 12 sind dann Versammlungen „ausschließlich ortsfest zulässig und auf eine Teilnehmerzahl von maximal 1000 Personen begrenzt“. Dass dieses Szenario droht, bestätigte am Montag auch das sächsische Sozialministerium auf Nachfrage von LVZ.de und wies im selben Atemzug darauf hin, „dass Genesene oder Geimpfte ausdrücklich mitgezählt werden müssen“.

„Leipzig nimmt Platz“ mobilisiert für Gegenprotest

Das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ mobilisiert ab 15 Uhr unter anderem zu einer Demonstration auf dem Augustusplatz. Zubringer-Demos soll es ab 14.30 Uhr vom Connewitzer Kreuz und vom Rabet aus geben. Auch eine Fahrraddemo macht sich demnach ab 14.30 Uhr vom Lindenauer Markt auf dem Weg in die City. Diese Versammlungen wären ebenfalls von möglichen Corona-Einschränkungen betroffen.

Unterstützt wird „Leipzig nimmt Platz“ laut dem Aufruf unter anderem von Fridays for Future Leipzig, Leipzig Courage zeigen sowie mehreren Parteien sowie deren Jugendorganisationen. Die Frage, welche der Proteste am Samstag tatsächlich in ihrer geplanten Form stattfinden können, wird sich laut Stadt wegen der dynamischen Corona-Lage erst im Laufe der Woche klären.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Anton Zirk/nöß