Leipzig

Am Montagnachmittag führte die Polizeidirektion Leipzig eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt „Sicherheit von Fahrradfahrern“ durch. Dabei ging es um die Dinge, die Radfahrer selbst für ihre Sicherheit tun können: „Zum Beispiel sollten Räder vernünftig eingestellte Bremsen haben, sowie insbesondere für die dunklen Monate Licht und Reflektoren – auch seitlich“, erklärte der Leiter der Verkehrsüberwachung, Polizeihauptkommissar Peter Keller. „Viele sind aber vorbildlich“, freute sich René Emich, Polizeihauptmeister von der Fahrradstaffel. Etliche Radfahrer hätten lichttechnisch aufgerüstet, hat er in den anderthalb Jahren beobachtet, die er in diesem Bereich arbeitet.

Abstand halten

An der Verkehrsinsel am Clara-Zetkin-Park an der Karl-Tauchnitz-Straße sind jedoch nicht nur Radfahrer kontrolliert worden, sondern auch Autos, Lkw und Motorräder. „Dieser Kreisverkehr wurde umgebaut, damit Radfahrer nicht mehr zu eng überholt werden“, führte Polizeihauptkommissar Keller fort. „Es gibt nur eine Fahrspur. Wenn dort ein Radfahrer unterwegs ist, darf dieser nicht überholt werden“.

Anzeige

Schon kurze Zeit später machte ein Transporterfahrer genau das: Er zog nach links auf den abgesenkten Bordstein, um einen Radfahrer zu überholen. Er wurde gleich herausgewunken. Für das Verlassen der Fahrbahn muss er nun zehn Euro Verwarngeld zahlen. „Wenn die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) vom April nicht wegen eines Formfehlers unwirksam geworden wäre, wäre es teurer geworden“, so Polizeihauptkommissar Keller. Wer nicht mindestens mit einem Abstand von 1,5 Meter überholt, müsse nach der neuen StVO 30 Euro zahlen.

Verfolgungsjagd am Clara-Zetkin-Park

Fast schon spielfilmreif war eine Verfolgungsjagd am Nachmittag. Wie sich herausstellte, versuchte die Fahrerin eines weißen Mercedes die Verkehrskontrolle zu umgehen und wendete vorschriftswidrig an der Verkehrsinsel. Die Motorradstaffel setzte sofort hinterher, sowie ein Zivilfahrzeug der Kripo. Die Frau wurde erwischt, muss nun nicht nur eine Strafe für das Fahrmanöver und die Flucht vor den Polizeibeamten zahlen. Sie habe außerdem keinen Führerschein, erzählte einer der Beamten der Motorradstaffel.

Fazit der Verkehrskontrollen

Insgesamt stellte die Verkehrspolizeiinspektion in zweieinhalb Stunden 67 Verwarngelder aus. Darunter 25 Geschwindigkeitsüberschreitungen von Autofahrern sowie sechs PKW-Fahrer, die während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefonierten und vier Fahrer, die am Rondell Radfahrer überholten. Dies stelle genauso eine Gefahr für die Radfahrer dar wie diejenigen, die auf dem Schutzstreifen parken, hieß es. Die Radfahrer müssten dann auf die Fahrbahn ausweichen.

Dennoch waren auch die Radfahrer nicht immer gemäß der Straßenverkehrsordnung unterwegs. 28 von ihnen hatten eine mangelhafte Ausrüstung, also Bremse oder Beleuchtung fehlten; 18 sind bei Rot über eine Straße gefahren. Zwar ohne Verwarngeld, aber dennoch verboten: das Überqueren einer Straße auf dem Zebrastreifen. „Das dürfen nur die Fußgänger“, so Polizeihauptmeister Emich.

Von Kathleen Retzar