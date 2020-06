Leipzig

Seit Mitte Februar 2020 war der Spielplatz in Probstheida gesperrt: Nach der Sanierung können Kinder die rund 1100 Quadratmeter große Spielfläche im Park an der Etzoldschen Sandgrube wieder nutzen. „In den 1980er-Jahren entstand an dieser Stelle einer der ersten Spielplätze Leipzigs mit Holzgeräten“, berichtete Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). „Mit dem neuen generationsübergreifenden Spiel- und Bewegungsangebot – überwiegend aus Holz – wurde der Spielwert wesentlich gesteigert.“ Gleichzeitig wurde die bergbauliche Vergangenheit der Etzoldschen Sandgrube in der neuen Gestaltung aufgegriffen. Denn diese lieferte das Baumaterial für das benachbarte Völkerschlachtdenkmal. „Der Park als Ort der Erholung inmitten eines Landschaftsschutzgebietes wird damit komplettiert.“

Wieder zugänglich: Charlotte probiert den modernisierten Spielplatz im Park an der Etzoldschen Sandgrube in Probstheida aus. Quelle: André Kempner

Mehr Bänke, Sträucher und Gehölze

Zum Toben lädt nun eine Spielkombination aus Robinienholz zum Klettern, Balancieren, Hangeln, Verstecken und Schwingen ein. Es gibt einen Kletterturm mit Rutsche, Kletterkörbe in unterschiedlichen Höhen und zwei Sandbagger für die Kleinen.

Südlich des Spielplatzes entstand auch ein neues Bewegungsangebot für die größeren Kinder und Jugendlichen mit einem Streetball-Ständer, zwei Tischtennisplatten sowie Barren- und Klimmzugstange. Sechs neue seniorengerechte Lehnenbänke aus Holz bieten mehr Aufenthaltsqualität. Der vorhandene Gehölzbestand wurde mit sieben Laubbäumen erweitert – darunter Esskastanien, Eichen, Buche, Gingko. Hinzugekommen sind außerdem weitere Strauchpflanzungen mit Felsenbirnen, Aronia-Sträuchern, Haselnüssen, Kornellkirschen und rotem Hartriegel. Das Amt für Stadtgrün und Gewässer hat rund 240 000 Euro investiert.

