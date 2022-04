Leipzig

Viele der Ehrenamtlichen in der Leipziger Ukraine-Hilfe sind seit Wochen im Einsatz. Abgesehen von den körperlichen Anstrengungen belasten die Erfahrungen der Geflüchteten aus den Kriegsgebieten auch die Helfenden psychisch. Sie erfahren oftmals als Erste und sehr direkt von den schrecklichen Erlebnissen der Ankommenden und müssen diese auch selbst verarbeiten.

Das Engagementzentrum der Stadt Leipzig bietet deshalb künftig auch Hilfe für Helfende an. Im Stadtbüro am Burgplatz 1 stehen jeden Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr Expertinnen und Experten für sogenannte Supervisionen bereit, teilte die Kommune mit. „Dabei besteht die Möglichkeit, über das Erlebte zu sprechen und zu lernen, mit diesen Erfahrungen umzugehen. So sollen sie wieder Kraft für sich selbst gewinnen können“, heißt es in der Ankündigung. Das Angebot sei generell kostenlos, eine Anmeldung dafür nicht erforderlich.

Auch telefonische Beratung möglich

Wer nicht in der Lage ist, ins Stadtbüro zu kommen, sollte zumindest telefonisch Angebote psychologischer Beratungsstellen in Anspruch nehmen, rät die Kommunen und schlägt folgende Anlaufstellen vor:

Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222

Mailberatung und Chatberatung: https://online.telefonseelsorge.de/

Psychosoziale Beratungstelefon am Wochenende und an Feiertagen (8-18 Uhr): 0341 9999000-0

Von Matthias Puppe