Einen Tag nach der Demonstration der „Querdenken“-Bewegung in Leipzig hat die Polizei eine Bilanz der Gewalteskalation gezogen. Demnach seien sechs verletzte Beamte zu beklagen. Etwa 500 Teilnehmer an nicht genehmigten Aufzügen rund um den Augustusplatz seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.