Für Zeitungsleserinnen und -Leser ist ein Jahr natürlich auch die Summe seiner Nachrichten. Aber machen wir uns nichts vor: Manche kamen uns in diesem Jahr wie Déjà-vus vor. Die neue Schutzverordnung? Debatten um einen Lockdown? Hatten wir das alles nicht schon? Die Pandemie war auch 2021 das bestimmende Thema des Jahres.

Corona war nicht alles

Dass wir manches, was schon als gemeistert galt, jetzt noch einmal meistern mussten, änderte aber nichts daran, dass die täglichen Nachrichten unseren Alltag vielleicht so stark wie noch nie definierten. Nachrichten waren Leipzig wichtig, auch wenn sie gar nichts mit Corona zu tun hatten. Sie drehten sich um Seen, die plötzlich wegen Lebensgefahr gesperrt wurden. Um Gänse, die plötzlich notgeschlachtet werden mussten. Oder um elektrische Roller, die den Blick auf unsere Innenstädte veränderten.

Nicht nur Artikel über die Corona-Lage interessierte die LVZ-Leserschaft, sondern über günstiges Bauland, über das Verkehrschaos oder darüber, welche Schulen unter Leipziger Eltern besonders hoch im Kurs stehen.

Zehn Einkaufsgutscheine zu gewinnen

Knapp 55 Millionen Mal wurde LVZ.de dieses Jahr aufgerufen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns also wieder fleißig gelesen – gedruckt und online. Nun wollen wir wissen, wie viel Sie sich dabei gemerkt haben. In unserem Jahresend-Quiz müssen Sie 21 Fragen zum Leipziger Jahr 2021 beantworten. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine für den LVZ-Shop in Höhe von

1. Platz: 150 Euro

2. Platz: 100 Euro

3. Platz: 50 Euro

4. – 10. Platz: 25 Euro

Bis zum 7. Januar (24 Uhr) haben Sie Zeit zur Teilnahme – dann endet das Gewinnspiel. Viel Glück!

Von Josa Mania-Schlegel und Denise Peikert