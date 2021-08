Leipzig

Mit dem Rad fahre ich gerne mal einen Umweg, um viel befahrene Straßen zu vermeiden und mich zur Hauptverkehrszeit nicht in Autokarawanen einreihen zu müssen. Deshalb gehöre ich wohl zu jenen, die nicht auf einen beidseitigen „Fahrradring“ auf dem Leipziger Ring beharren. Es gibt andere Wege durch die Innenstadt. Dennoch ist es unstrittig, dass Radfahrer ein Recht darauf haben, sich zügig und ohne Hindernisse um die Innenstadt herum fortzubewegen. Das mag Autofahrern, zu denen ich ebenfalls gehöre, nicht passen. Aber ohne an bestimmten Stellen eine Autospur zu reduzieren, wird die viel beschworene Verkehrswende in Leipzig nicht funktionieren. Das gilt auch für den Ring.

Ein wenig Farbe ersetzt keine Radverkehrsinfrastruktur

Die Mobilitätsgewohnheiten haben sich verändert – gerade junge Familien verzichten aufs Auto, wollen oder können sich kein eigenes leisten. Sie setzen auf Car-Sharing und immer mehr aufs Lastenrad. Deshalb steht die Stadt in der Pflicht, alle Gefahrenquellen für Radfahrer und Fußgänger so gut wie möglich zu beseitigen. Jene Lösung, wie auf dem Dittrichring, kann nur ein Anfang sein. Ein wenig Farbe auf der Fahrbahn ersetzt da noch keine notwendige Infrastruktur. Besonders chaotisch geht es vorm Hauptbahnhof zu, wo Radfahrer auf dem Fußweg fahren müssen. Mag sein, dass einige sich rücksichtslos verhalten. Aber Konflikte mit Fußgängern, die vielleicht gerade aufs Handy schauen, sind vorm Bahnhof nahezu programmiert. Die Stadt will das nun ändern – auch weil ein Gericht ihr den Auftrag erteilte, Radfahr-Verbotsschilder auf dem Ring zu entfernen. Ihr Agieren wirkt wenig ambitioniert – obgleich Sicherheit vor Schnelligkeit geht.

Von Mathias Orbeck