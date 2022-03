Leipzig

Die Leipziger Norman Grob und Christian Nahlik sind überglücklich, die Winter-Rallye „Baltic Sea Circle“ mit einer Distanz von über 7500 Kilometern bis zum Polarkreis und einmal um die Ostsee, geschafft zu haben. „Wir waren für den guten Zweck unterwegs und haben bisher 10.000 Euro für die Leipziger Lebenshilfe eingespielt, die schon auf dem Konto liegen“, erzählen die beiden Abenteurer.

Unterwegs für den guten Zweck

Mit ihrer 16-tägigen Tour im eisigen Norden haben sie Spenden für einen neuen Kreativ-Therapieraum in der Frühförderstelle der Leipziger Einrichtung gesammelt, der die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern mit besonderem Förderbedarf verbessern soll. Das Spendenkonto ist noch geöffnet, um das Zimmer auch bestmöglich einrichten zu können.

Bei minus 20 Grad krabbelten die beiden Leipziger am Abend ins Dachzelt (Fahrzeug mitte). Dank einer Dieselheizung konnten sie bei Null Grad schlafen. Quelle: privat

Die Reise zum Polarkreis mit insgesamt 70 Fahrzeugen aus ganz Europa war geprägt von Herausforderungen, sich auf eisigen Straßen mit massiven Verwehungen zu bewegen. „Manchmal hast du deine eigene Motorhaube nicht mehr gesehen“, erinnert sich Norman Grob. Das Kochen mit Wintergas bei minus 20 Grad habe bestens funktioniert und auch mit der Dachzeltheizung seien die beiden gut gefahren. „War schon ein cooles Gefühl, morgens aus dem Schlafsack zu krabbeln und die Aussicht zu genießen“, schwärmt der Weltenbummler.

Als Begleitfahrzeug an die ukrainische Grenze

Viel Zeit für die Familie und zum Luftholen blieb den Abenteurern nicht. Jetzt begleiten die Leipziger einen Konvoi, der Hilfsgüter nach Medyka an die polnisch-ukrainische Grenze bringt. „Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, saßen wir den vierten Tag in unserem Geländewagen. Es gab auch Teams, die deswegen aufgaben und in die Heimat zurückfuhren. Auch wir haben die Situation ernst genommen und überlegt, was wir tun können“, erzählt Norman Grob. Als der Vierjahreszeitenbus, ein Hallescher Kälte- und Tafelbus, bei den Leipziger Langstreckenfahrern anfragte, ob sie als Absicherungsfahrzeug bei der Hilfsaktion dabei wären, haben die beiden keinen Moment gezögert. „Unsere Frauen gaben uns ihr Einverständnis und wir sind glücklich, mithelfen zu können“, sagt der Vater der achtjährigen Ella.

Helfen wo die Not am größten ist

Das 17 Jahre alte Auto, das für die Nordeuropa-Tour mit unzähligen Zusatzscheinwerfern ausgestattet worden war, verfügt zudem über Funk und ist als Begleitfahrzeug bestens geeignet. „Die Anteilnahme am Schicksal der Ukrainer ist enorm. Spontan gab es Angebote von niederländischen Teams, sich Fahrer zur Verfügung zu stellen“, berichtet der 37-jährige Familienvater.

Federführend beim „Convoy of Hope“ ist auch das Street Mobil Leipzig, das sich mächtig ins Zeug legt, um lebensnotwendige Sachspenden und die Spritkosten für die Reise zu akquirieren.

Der Konvoi mit einem 40-Tonner und weiteren kleineren Fahrzeugen fährt am 18. März mit Hilfsgütern nach Medyka an die polnisch-ukrainische Grenze und wenn machbar bis nach Lwiw (Lemberg). Eskortiert von den Leipzigern Norman Grob und seinem Co-Piloten Christian Nahlik.

Von Regina Katzer