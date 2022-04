Leipzig

Wave-Gotik-Treffen, Stadtfest, Bachfest, dazu Stadionkonzerte von Rammstein, Elton John und Herbert Grönemeyer, eine Europameisterschaft der Straßenbahnfahrer, das Deutsche Chorfest mit rund 350 Chören und mehr: Von Mitte Mai bis Mitte Juni ballen sich in Leipzig die Großveranstaltungen in einer Fülle, die in den vergangenen zwei Jahren undenkbar schien. Die Frage ist: Kann eine Stadt in wenigen Wochen von der Sparflamme auf das pralle Leben umschalten?

Für Stefan Niklarz, Leipziger Regionalleiter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), hält sich die Vorfreude in Grenzen. 19.732 Betten stellt die Branche in Leipzig nach einer aktuellen Statistik zur Verfügung. Bislang sei die Nachfrage jedoch selbst für Pfingsten dünn: „Die Menschen buchen generell kurzfristiger“, stellt er fest. „In den zwei Corona-Jahren hat sich in den Köpfen sehr viel getan: Das Grundvertrauen ist weg.“

Im Umkehrschluss fehle den Hoteliers und Pensionsbetreibern trotz Lockerungen die Planungssicherheit: Wie viel Personal werden sie im Mai und Juni benötigen? „Wer kurzfristig 30 Leute braucht, wird kaum welche finden“, sagt Niklarz. „Der Arbeitsmarkt ist leer.“ Darunter könnte der Service leiden, sollte der Ansturm doch noch erfolgen, fürchtet er. „Vielleicht muss mancher Gast geduldiger und nachsichtiger sein als vor Corona.“

Wave-Gotik-Treffen von enormer Bedeutung

Dabei legt sich die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) schon seit Februar ins Zeug, die Nachfrage anzukurbeln. Seit sich die Lockerungen der Corona-Regeln abgezeichnet hatten, wirbt die LTM mit Plakaten in verschiedenen Bundesländern und Social-Media-Kampagnen für einen Städtetrip nach Leipzig, sagt LTM-Sprecher Andreas Schmidt. „Das Wave-Gotik-Treffen hat für uns eine enorme Bedeutung, weil es auch viele internationale Gäste in die Stadt führt.“ Wie berichtet, verhandeln die WGT-Veranstalter momentan mit der Stadtverwaltung über ein neues Festivalzentrum – als Ersatz für den Agra-Messepark, der als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine benötigt wird. Das Gastgewerbe spürt diese Unsicherheit: „Als Fixum fehlt uns das WGT bis jetzt“, beklagt Niklarz vom Dehoga.

Großveranstaltungen in Leipzig 20./21. Mai: Konzerte von Rammstein (Red Bull Arena) 21. Mai: Endspiel DFB-Pokal in Berlin (bei RB-Beteiligung eventuell Public Viewing in Leipzig) 21./22. Mai: Tram-EM (Augustusplatz) 22. Mai: Neuseen Classics (mit den Rad von der Alten Messe zu den Seen) 26. bis 29. Mai: Deutsches Chorfest (rund 500 Konzerte auf verschiedenen Bühnen) 26. bis 29. Mai: Leipziger Bierbörse (Scheibenholz) 29. Mai: Konzert von Elton John (Red Bull Arena) 3. bis 5. Juni: Leipziger Stadtfest (Innenstadt) 3. bis 6. Juni: Wave-Gotik-Treffen (Hunderte Veranstaltungen auf die Stadt verteilt) 4. Juni: Konzert von Herbert Grönemeyer (Red Bull Arena) 9. bis 19. Juni: Bachfest (mehr als 30 Spielstätten)

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) hofft man, dass sich der seit Wochen hohe Krankenstand im Personal bis Mitte Mai verringern wird. „Bisher merken wir allerdings keine Entspannung“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus. Weil so viele Fahrerinnen und Fahrer in Quarantäne stecken, fahren zurzeit – wie berichtet – weniger Straßenbahnen und Busse, „diese aber dafür zuverlässiger“, so Backhaus.

Im Mai und Juni wird es an den veranstaltungsreichen Tagen jedoch nicht ohne zusätzliche Bahnen gehen, wenn schnell viele Menschen zum Stadion oder in die Innenstadt gelangen wollen. Zumal die LVB-Fahrt bei den meisten Veranstaltungen im Ticket inbegriffen sein wird. „Die Inzidenzen müssen sich bis dahin entspannen“, hofft Backhaus. „Damit es ein toller Frühling mit tollen Veranstaltungen werden kann.“

Corona hat die Hotelbranche langfristig verändert

Auch LTM-Sprecher Schmidt betont seinen Optimismus: „Die Leute wollen reisen und werden das auch dieses Jahr vor allem innerhalb Deutschlands tun.“ Fußballspiele, Stadionkonzerte, Festivals seien vor Corona wichtige Magnete gewesen und könnten es wieder sein. Umso wichtiger sei aber, dass die Menschen keine allzu großen Risiken eingingen, solange die Inzidenz so hoch sei, um die Lockerungen nicht zu gefährden. „Hoffentlich bleiben alle vernünftig, und die Krankenhäuser füllen sich nicht wieder“, sagt Schmidt.

Der Leipziger Dehoga-Regionalleiter Niklarz ist zwar zuversichtlich, „dass es sich zurechtruckeln wird“, wie er sagt. Aber ebenso glaubt er, dass sich das Gastgewerbe auf lange Sicht verändert, weil die Menschen wohl auch weiterhin eher kurzfristig planen. Es werde sich daher eine Tendenz verstärken, mutmaßt er, die es ohnehin bereits gibt: „Je später man bucht, umso mehr wird man für ein Zimmer bezahlen müssen.“

Von Mathias Wöbking