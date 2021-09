Leipzig

„Steinwürfe, Brandstiftung, verletzte Polizisten – diese Demonstration war nicht friedlich“, so der Leipziger OB Burkhard Jung (SPD) in einem Statement gegenüber der LVZ. Als „erschreckend“ bezeichnet Jung zudem die Anspielung auf „Morde der linksterroristischen RAF“, die auf einem Hass-Transparent zu lesen war. „Von dieser Demonstration müssen sich Demokraten distanzieren“, bilanziert Jung die Ereignisse vom Samstag.

Bei der Demo der Kampagne „Wir sind alle linx“ war es zu Ausschreitungen gekommen. Steine flogen Bankgebäude und Schaufenster, Barrikaden wurden angezündet, Pyrotechnik brannte. Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen gewaltbereite Teilnehmer ein.

Leipzig in „Geiselhaft von Linksextremen“

Noch am Abend äußerten sich Politiker aus Sachsen zu dem Geschehen. Der Generalsekretär der sächsischen CDU, Alexander Dierks, twitterte, dass der Kampf der Staatsregierung gegen Linkextremismus richtig sei. „Wieder einmal wird die Stadt in Geiselhaft von Linksextremen genommen“, so Dierks. Die Ereignisse zeigten, dass „wir politischen Extremisten keinen Zentimeter Platz einräumen dürfen“.

Holger Mann, SPD-Bundestagskandidat und Parteichef in Leipzig, dankte Veranstaltern und Polizei für die Absicherung einer „weitgehend friedlichen Demonstration“, nannte auf Twitter aber die Straftaten inakzeptabel und verurteilte besonders die Bedrohung von Menschen durch eine „militante Minderheit“. Politik ende, wo Gewalt beginnt, so Mann.

Zur Galerie Rund 3500 Demonstranten beteiligten sich an der Links-Demo am 18. September – leider kam es auch zu Sachbeschädigungen und Ausschreitungen.

Jule Nagel, Landtagsabgeordnete und Leipziger Stadträtin für die Linkspartei, bekannte sich zum Ziel der Veranstalter, gegen einen „Rechtsruck“ zu protestieren. „Was nicht geht, sind krude Drohungen gegen Personen“, schrieb sie auf Twitter.

Gegen 15 Uhr hatte ein Aufmarsch begonnen, der vom Johannisplatz in Richtung Connewitz führte. Laut Polizei hatten in der Spitze rund 3500 Menschen an der Demo teilgenommen, teilweise aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Sie protestierten gegen die Kriminalisierung von Antifaschismus.

Anlass der Demo war auch der Prozess gegen die Leipziger Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte aus Leipzig und Berlin wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Attacken auf mutmaßliche Rechte. Es wurde unter anderem die sofortige Freilassung der Frau gefordert.

