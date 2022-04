Leipzig

Bei klassischem Aprilwetter wurde am Donnerstag Richtfest für einen außergewöhnlichen Sozialbau in Reudnitz gefeiert. Es stürmte und regnete heftig. Doch ausgerechnet als die Zeremonie um 15 Uhr beginnen sollte, holte das Unwetter kurz Luft und kam die Sonne heraus.

Ein passenderes Zeichen hätte der Himmel kaum schicken können. Denn auf einer Brachfläche in der kleinen Kuchengartenstraße im Leipziger Osten ist seit dem Frühjahr 2021 ein Fünfgeschosser entstanden, der besonders schutzbedürftigen Personen Obdach geben wird.

Zusätzliche Känguru-Kita

Im Erdgeschoss entsteht die Kita „Kuchengarten“ mit 120 Plätzen – davon 40 für das Krippenalter, erklärte Monika Fischer von der Zuhause Leipzig GmbH. Dieses gemeinnützige Unternehmen gehört genau wie der Kita-Betreiber Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH zur IFB-Stiftung aus Wiesbaden. Am Standort Leipzig sind seit Langem rund 450 Frauen und Männer in verschiedenen sozialen Berufen für die Stiftung tätig, welche sich groß Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat, sagte Fischer.

Bei der Zeremonie in der Kuchengartenstraße (von links): Michael Hampel, Thomas Schober, Maike Hylla, Monika Fischer und Stefan Ertl. Quelle: André Kempner

Inklusion ist der Fachbegriff für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung. Und das soll in dem Gebäude mit 4500 Quadratmetern Nutzflächen ab der Eröffnung in einem weiteren Jahr nach einer neuen Idee praktiziert werden, fuhr Fischer fort.

Den ersten Stock beziehe vor allem das Hospiz Advena, das derzeit noch in der Lindenauer Birkenstraße (am Felsenkeller) ansässig ist, aber schon länger nach einem Ausweichort suchte. Auch das Hospiz gehört zur IFB-Stiftung. Zwölf Plätze wird es in der Kuchengartenstraße anbieten können. Dabei stehen den Bewohnern auch große Terrassen auf den Dächern der Kita-Gruppenräume zur Verfügung, die in den gemeinsam genutzten Garten hineinragen.

41 barrierefreie Wohnungen

In den Etagen drei bis fünf finden sich schließlich 41 barrierefreie Wohnungen für Haushalte mit behinderten Menschen, die eventuell Betreuungsangebote nutzen möchten. Die gemeinnützige Zuhause Leipzig GmbH wird dazu vor Ort eine zweite Geschäftsstelle eröffnen – die in Lindenau bleibt erhalten, erläuterte Fischer. „Es wird also ein bisher beispielloses Mehrgenerationenhaus, in dem Menschen jeden Alters zusammen leben und voneinander lernen können.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bauherr ist die RTLL Lewerenz Holding AG, ein Projektentwickler aus Kirchberg bei Zwickau. Auch für die Nachbarn solle das Haus „Kuchengarten“ eine Bereicherung werden, kündigte dessen Projektleiter Michael Hampel an. So sei in dem Ensemble ein Begegnungscafé geplant, die Dächer würden begrünt und mit weiteren Terrassen versehen, zudem ökologisch nachhaltige Baumaterialien eingesetzt. „Das Büro Grünewald Architekten hat das gesamte Gebäude barrierefrei gestaltet.“ Damit der Parkdruck in der Umgebung nicht wächst, wurde eine Tiefgarage mit 34 Stellplätzen geschaffen.

So soll der Neubau „Kuchengarten" in der gleichnamigen Straße zur Eröffnung im Frühjahr 2023 aussehen. Quelle: RTLL / Grünewald Architekten

Hampel dankte besonders den Handwerkern für ihren Einsatz trotz Corona-Pandemie. Auch dem Leipziger Jugendamt, welches das ungewöhnliche Projekt sehr unterstützt habe. Und nicht zuletzt dem Investor LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft aus München, der den Neubau finanziert und in einen sozial orientierten, alternativen Investmentfonds aufnimmt. Der Name der kleinen Straße stammt übrigens von einer Gaststätte, die dort seit mindestens 1755 existierte. Sie war für ihren Obstkuchen berühmt, dessen Früchte aus einem benachbarten Garten kamen.

Von Jens Rometsch