Leipzig-Reudnitz: Anwohner protestieren gegen Konsum-Schließung

Leipzig

Für die Kunden der Konsum-Filiale in der Hofer Straße 31 hieß es Ende Januar Abschied nehmen. Am 31. Januar hatte das Geschäft in Reudnitz zum letzten Mal geöffnet. Für viele Anwohner und Kunden kam die Nachricht der Schließung ihrer Filiale überraschend. Konsum begründet das Ende für den kleinen Laden mit schlechten Verkaufszahlen. „Aufgrund der anhaltend negativen Umsatzentwicklung des Standortes in der Hofer Straße und dem damit verbundenen stark defizitären Betrieb mussten wir uns leider für eine Schließung der Filiale entscheiden“, heißt es seitens des Unternehmens.

Anwohner gehen auf die Barrikaden

„Als Anwohner, Konsum-Mitglieder und Konsumenten können wir die Begründung der ,Unwirtschaftlichkeit’ nicht nachvollziehen – ist unsere Filiale schließlich zu jeder Tageszeit gut besucht“, heißt es in einem Schreiben, das der LVZ vorliegt. Hierin wird auch kritisiert, dass die geplante Schließung im Kundenjournal der Genossenschaft nicht öffentlich bekanntgegeben worden sei. Die betroffenen Anwohner und Kunden sehen die „Wahrung der Verbraucherinteressen“, die in der Satzung der Konsum-Genossenschaft festgeschrieben ist, nicht erfüllt. Im Interesse der Verbraucher würden kurze Wege und Barrierefreiheit stehen – mit der Aufgabe des Geschäfts in der Hofer Straße sei dies nicht mehr gegeben. Denn die von Konsum genannte Ausweich-Filiale in Stötteritz, sei weder nah gelegen, noch barrierefrei zu erreichen.

Neueröffnungen stehen Schließungen kleiner Läden gegenüber

Doch die Konsum-Genossenschaft hebt hervor, das solche Schließungen im Interesse des gesamten Unternehmens unvermeidlich seien. „Dieser Entschluss ist uns nicht leicht gefallen, jedoch tragen wir Verantwortung für mehr als 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie etwa 50 Auszubildende“, so Anja Malek von der Konsum-Marketingkommunikation. Die Anwohner und Kunden kritisieren in ihrem Schreiben, dass das Unternehmen immer größere Märkte eröffnet, während gleichzeitig kleinere Läden auf der Strecke bleiben und schließen müssen. Erst am 9. Januar war eine neue Konsum-Filiale in der Rosa-Luxemburg-Straße eröffnet worden. Diese Tendenz zu größeren Filialen stößt auf Kritik. Dem genossenschaftlichen Gedanken, der Erreichbarkeit im Viertel und der nachbarschaftlichen Atmosphäre der Konsum-Läden würde diese Entwicklung widersprechen, so die Anwohner und Kunden.

Von Lilly Günthner