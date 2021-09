Leipzig

Am spannendsten waren die Termine, die am Dienstag auf der riesigen Baustelle an der Bornaischen Straße verkündet wurden. Das fing schon damit an, dass der Stadtwerke-Projektleiter Thomas Brandenburg mitteilte, man wisse noch nicht, wann die offizielle Richtfest-Zeremonie für das „sauberste Gaskraftwerk der Welt“ beginnen kann. Grund: Der Schwertransporter mit dem 20 Meter langen Dachbinder, der als letztes Stück des Rohbaus auf die künftige Turbinen-Halle gesetzt werden sollte, steckte im Stau auf der Autobahn 72 fest.

Erste Turbine trifft noch 2021 ein

So blieb etwas mehr Zeit für die feierlichen Reden. Zum Beispiel betonte Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne), bei dem Großprojekt handele es sich um einen wichtigen Schritt in Richtung Kohleausstieg. „Das Heizkraftwerk Leipzig Süd trägt sowohl zur Versorgungssicherheit bei als auch zur Bewältigung des Strukturwandels in der Region.“

Zur Galerie Was beim Richtfest schon von Leipzigs neuem Kraftwerk zu sehen war, zeigt die hier folgende Bildergalerie – mit einigen Erklärungen.

Im Dezember 2021 wird die erste der beiden Gasturbinen (jeweils 62,5 Megawatt elektrische sowie 81,5 Megawatt thermische Leistung) vom Hersteller geliefert, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Karsten Rogall. Er appellierte an die zahlreich anwesenden Politiker, die wirtschaftliche Erzeugung von grünem Wasserstoff weiter zu unterstützen, damit dieser möglichst bald in dem zunächst noch mit Erdgas betriebenen Energieriesen eingesetzt werden kann.

Test mit grünem Wasserstoff gelungen

Manfred Sieger von Siemens Energy verriet immerhin, die Turbinen vom Typ SGT 800 seien nicht nur die neuesten und saubersten im Portfolio des Konzerns, sondern auch schon erfolgreich mit grünem Wasserstoff getestet worden. „Die machen schon ordentlich Feuer“, meinte er. Leipzig sei die erste Stadt in Deutschland, die sich mit so einem Neubau und den dazugehörigen Anlagen auf den Weg mache, ihren Energiebedarf komplett CO2-neutral zu decken.

Wann es für die größte Stadt in Ostdeutschland soweit sein wird – diesen Termin wollte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wohlweislich nicht nennen. Fest stehe jedoch: „Wir sind da schneller unterwegs als die Bundesregierung.“ Auch deshalb müsse die Region Leipzig mit ihren Wasserstoff-Projekten bei den anstehenden Fördermitteln der EU unbedingt berücksichtigt werden.

42,5 Tonnen am größten Mobilkran

Schneller als gedacht traf dann doch noch der Schwerlaster mit dem Dachbinder aus einem Betonwerk in Penig ein. Polier Michael Hoyer von der Leipziger Firma Glass Ingenieurbau sprach den Richtspruch – und schon schwebte der 42,5 Tonnen schwere Balken am größten Mobilkran, der derzeit in Deutschland eingesetzt wird, in die Höhe. „Der Kranausleger kann bis 100 Meter in die Höhe wachsen und 1200 Tonnen heben“, erläuterte Projektleiter Brandenburg. So viel brauchte man bei der Zeremonie aber nicht, weil das neue Kraftwerksgebäude (samt Schornsteinen) nur 54 Meter in die Höhe ragen wird.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch Corona habe sich der Bau der Halle etwas verzögert, räumte der Techniker ein. „Doch diese Verspätung konnten wir wieder ausgleichen, weil eher mit dem Bau der Kessel in der Halle begonnen wurde. Ursprünglich sollte das erst geschehen, wenn das Dach geschlossen ist.“ Der nächste wichtige Termin liege im November. Dann startet der Hochbau des Wärmespeichers gleich neben der Bornaischen Straße – er wird bis zum Februar in einer Spiralbauweise auf 60 Meter anwachsen. Im Sommer 2022 solle alles fertig sein und im Herbst der Kraftwerksbetrieb starten.

Von Jens Rometsch