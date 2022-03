Wer Sonnenblumenöl kaufen will, erlebt derzeit mitunter eine böse Überraschung: In einigen Fällen war etwa am Wochenende das Produkt, das Deutschland hauptsächlich aus der Ukraine bezieht, ausverkauft. Doch die Supermärkte geben Entwarnung. Viele haben das Öl weiter im Angebot, andere füllen die Regale schnell wieder auf. Die Details.