Das Ferienende naht und der Wahlkampf in Sachsen kommt in Fahrt. Leipzigs SPD hat jetzt einen kleinen Coup gelandet. Der in Umfragen vorn liegende SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt in die Messestadt, es ist sein einziger Wahlkampf-Auftritt in Mitteldeutschland.