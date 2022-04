Leipzig

15 in Sachsen akkreditierte Honorarkonsuln haben sich wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in einem Schreiben an den russischen Generalkonsul in Leipzig gewandt. Der Brief an Andrey Y. Dronov kam am 20. April auf Initiative des Leipzigers Michael Kölsch zustande, Honorarkonsul der Republik Liberia. Unterzeichnet haben das Schreiben außerdem die Honorarkonsuln der Länder Estland, Polen, Österreich, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Malta, Ghana, Jamaika, Trinidad und Tobago sowie der Republik Seychellen und des Königreichs Swasiland.

Was ist ein Honorarkonsul? Offiziell wird ein Land in der Bundesrepublik Deutschland durch eine Botschaft in Berlin vertreten. Einige Staaten betreiben zusätzlich Generalkonsulate in Bundesländern – in Leipzig gibt es ein amerikanisches und ein russisches Generalkonsulat. Darüber hinaus kann ein Land Honorarkonsuln ernennen; diese sind allerdings keine Diplomaten im engeren Sinne. Ein Honorarkonsul ist ehrenamtlich und vor allem repräsentativ tätig. Er soll Kontakte in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport knüpfen. Ihm können aber auch Kompetenzen in Visa- und Passangelegenheiten übertragen werden. Und er betreut Bürgerinnen und Bürger des Landes in akuten Notfällen.

Mit Fassungslosigkeit und großer Sorge verfolge man „den von Ihrem Präsidenten Wladimir Putin initiierten Angriffskrieg gegen die Ukraine“, heißt es in dem Schreiben. „Es ist nicht akzeptabel, dass die Russische Föderation ein souveränes Mitglied der europäischen Staatengemeinschaft mit einem völkerrechtswidrigen und menschenverachtenden Angriffskrieg überzieht und dabei nicht davor zurückschreckt, Wohnhäuser – ja sogar Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten – sowie Kulturstätten zu bombardieren.“ Die Unterzeichner appellieren an Dronov, er möge seinen „Einfluss auf die russische Regierung geltend machen und sich für eine alsbaldige Beendigung aller Kriegshandlungen in der Ukraine“ engagieren. „Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass der Weg für eine diplomatische Lösung des Konflikts geebnet wird und die Waffen ab sofort schweigen“, so die Forderung.

43 Anfragen – 14 Unterschriften

Der Leipziger Michael Kölsch hatte sich an alle 43 in Sachsen akkreditierten Honorarkonsuln gewandt und um Unterstützung für das Schreiben gebeten – doch mit ihm unterzeichneten nur 14 Konsuln den Brief. Kölsch will diesen Umstand nicht zu hoch hängen. Er gehe nicht davon aus, dass diejenigen, die das Dokument nicht per Unterschrift unterstützt haben, Putins Vorgehen in der Ukraine gut heißen. Er habe auch nicht nachgehakt bei denjenigen, deren Antwort ausgeblieben war.

Aber was nützt ein Brief ehrenamtlicher Diplomaten an den russischen Generalkonsul in Leipzig – angesichts der Dimension eines Krieges in Europa? Zumal nicht ganz klar ist, wie Andrey Y. Dronov selbst die Dinge sieht. „Nach allem, was man weiß, vertritt er die Position Putins“, räumt Kölsch ein. Er verweist auch darauf, dass Dronov das Leipziger Friedensgebet in der Nikolaikirche im vergangenen Oktober kurz vor der Rede zur Demokratie durch den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko verlassen hatte. Dennoch sieht Kölsch in dem Schreiben „ein sichtbares Zeichen der internationalen Solidarität mit der Ukraine – und allein das ist es wert“. Eine Antwort auf seinen Brief stehe noch aus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demo von Journalisten

Unterdessen rufen die Landesverbände des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für den 3. Mai zu einer gemeinsamen Demonstration vor dem russischen Generalkonsulat in Leipzig auf. Parallel zu Kundgebungen vor den Konsulaten in Hamburg, München, Frankfurt am Main und Bonn soll am Internationalen Tag der Pressefreiheit jeweils um 12 Uhr auch der bisher im Ukraine-Krieg getöteten Journalistinnen und Journalisten gedacht werden. „Der Krieg in der Ukraine muss beendet werden“, sagt Ine Dippmann, Landesvorsitzende des DJV Sachsen, „das ist unsere Botschaft an das russische Konsulat in Leipzig und damit auch an die Staatsspitze in Moskau.“ Mit großer Sorge blicke man auf die Situation der Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. „Deren gezielte Verfolgung und Tötung ist in unseren Augen ein weiteres Kriegsverbrechen, zu dem wir nicht schweigen werden“, so Dippmann.

Von Björn Meine