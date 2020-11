Leipzig

Die Deutsche Bahn AG führt am Wochenende im Großraum Leipzig Arbeiten an Leit- und Sicherungstechnik aus. Deshalb kommt es am Sonnabend, 21. November, zwischen 14.30 Uhr und Sonntag, 22. November, gegen 4.30 Uhr zu Zugausfällen. Betroffen davon sind verschiedene S-Bahn-Linien sowie Regionalbahnen. Es gibt auch Einschränkungen am Leipziger Hauptbahnhof.

Für die Reisenden wird ein umfangreicher Schienenersatzverkehr eingerichtet – dabei sind etwa 90 Busse im Einsatz. Zentrale Punkte im Bereich des Schienenersatzverkehr sind der Leipziger Hauptbahnhof mit der Haltestelle am Ausgang der Osthalle (am Innenstadtring) sowie der Bahnhof Connewitz. An beiden Stellen müssen die meisten Reisenden umsteigen. Weiterhin sollen unter Nutzung des Innenstadtringes die Haltestellen Markt, Wilhelm-Leuschner-Platz, Bayrischer Bahnhof und MDR angefahren werden.

Von LVZ