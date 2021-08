Leipzig

In der Nacht zu Dienstag ist im Schleußiger Weg eine 60 Zentimeter starke Trinkwasserleitung havariert. Die Wasserwerke haben noch in der Nacht mit der Ortung und Reparatur der Leitung begonnen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Versorgungsausfälle gebe es nach aktuellem Stand nicht.

Wegen dieses Rohrschaden war der Schleußiger Weg stadteinwärts zwischen Wundtstraße/B2 und Fockestraße für den Autoverkehr zeitweise nicht mehr nutzbar. Inzwischen steht wieder ein Fahrstreifen in jede Richtung für den Fahrzeugverkehr zur Verfügung. Bis wieder beide Spuren in jede Richtung nutzbar sind, werden aber noch einige Tage vergehen, heißt es vor Ort. Die Reparatur der leckenden Leitungen werde noch morgen andauern, anschließend müsse die Straße in diesem Bereich neu aufgebaut werden. Auch der neue Asphalt müsse dann noch trocknen, bevor die Straße wieder komplett nutzbar ist.

Die Straße musste teilweise gesperrt werden. Quelle: Andre Kempner

Die Busse der Linien 60 und 74, die ursprünglich ab der Haltestelle Rennbahn in Richtung Lipsiusstraße beziehungsweise Naunhofer Straße über B2 und Richard-Lehmann-Straße umgeleitet wurden, durchfahren inzwischen wieder den einspurigen Baubereich.

Von Andreas Tappert