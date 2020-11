Das Expertenpapier zur Rettung des Leipziger Auwaldes liegt vor. Doch wie geht es nun weiter? Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) will Druck machen, aber weiß auch, dass die Verfahren rund um die Gewässer Zeit benötigen.

Ziehen an einem Strang: Botanik-Professor Christian Wirth (links) und Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) an der Burgaue in Leipzig. Quelle: Jörg ter Vehn