Solche Bilder gab es zuletzt vor mehr als sechs Monaten. In der Leipziger City sind jetzt wieder Shopping-Touristen mit vielen Einkaufstüten zu sehen.

Am Dienstag kamen zum Beispiel Sandy Weidemann und ihre Tochter Jolina (12) gerade ziemlich happy aus dem „Reserved“-Laden am Markt. „Wir sind aus Kötzschau angereist, um uns mit Sommermode einzudecken“, erzählte die 40-jährige Mutter. „In Sachsen-Anhalt ist das noch nicht möglich.“ Auch Kristin Bluschke und ihre Tochter Celina (12) blinzelten über ihren Masken in die Sonne. „Wir kommen aus dem Nachbarort. Den Corona-Test hatten wir schon zu Hause gemacht“, erzählten sie. „Einkaufen in Leipzig lohnt sich wieder. Und mit den Tests war es kein Problem.“

„Café Central“ baut schon den Freisitz auf

Tatsächlich wirkte die City erstmals wieder richtig belebt. Und das lag nicht nur an den vielen Ständen des Wochenmarktes vor dem Alten Rathaus. Ob das dortige Brauhaus „Augustiner“ oder das „Café Central“ in der Reichsstraße: Überall wurden draußen bereits Stühle und Tische aufgebaut, auch Scheiben blank geputzt. „Leipzig liegt jetzt bei Inzidenz 83,6. Wir werden ganz sicher ab Freitag unsere Freisitze öffnen“, versprach Gastronom Henrik Danz, der außer dem „Café Central“ auch die „Pinguin-Eisbar“ und das „Barfusz“ am Markt 9 betreibt.

Bei „Galeria Kaufhof“ waren für Berechtigte zwar alle Etagen geöffnet, aber zum Bezahlen nur drei Kassen im Erdgeschoss. Daher gab es dort Wartezeiten. Quelle: Andre Kempner

Zu den wenigen Geschäften, wo man nicht sofort eingelassen wurde, gehörten „Primark“ am Brühl und der „H&M“ in der Petersstraße. Grund: Entsprechend der Größe der Verkaufsfläche darf immer nur eine bestimmte Zahl von Kunden gleichzeitig hinein. Bei „Idee.Creativ“ in der Hainstraße gab es deshalb nur 17 Einkaufskörbe. Solange die aber nicht alle weg waren, konnte die Kundschaft „Sofort-Termine“ vor Ort buchen.

Die Modeboutiquen „Egoist“ und „Steinbruch“, das Schuhhaus „Deichmann“ oder der „Media-Markt“ in den Höfen am Brühl hielten es nicht anders. Nur bei „Primark“ wäre der nächste Zeitslot eben erst drei Stunden später frei gewesen. Im Zweifel ist es also besser, sich vorher im Internet einen Termin zu reservieren, wenn es ein bestimmter Händler sein soll.

Mit Impfausweis stehen fast alle Läden sofort offen

Dies klappte bei einem LVZ-Test am Dienstag nicht nur für „Galeria Kaufhof“ problemlos. Wegen der Größe des Warenhauses wäre dort freilich auch ein Spontanbesuch möglich gewesen. „Galeria“ hatte für alle die Lebensmittel-Abteilung im Untergeschoss geöffnet, die anderen Etagen nur für Berechtigte. Für das Kaufhaus standen nur drei Kassen im Erdgeschoss zur Verfügung, weshalb sich dort eine Schlange bildete.

Bei „SportScheck“ wurden auch zwei Kunden eingelassen, die Atteste des Gesundheitsamtes über eine auskurierte Corona-Erkrankung vorlegten. Quelle: Andre Kempner

Als berechtigt gelten in ganz Leipzig drei Gruppen: vollständig Geimpfte (der zweite Impftermin muss länger als 14 Tage zurückliegen, schon Genesene (etwa bei „SportScheck“ wurden auch zwei Kunden mit solchen Bescheinigungen vom Gesundheitsamt eingelassen) sowie alle Personen mit negativem Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden). Während am Dienstag auch negative Selbsttest von zu Hause ausreichten, gelten diese in Sachsen nun nicht mehr, wie Sozialministerin Petra Köpping (SPD) im Laufe des Tages mitteilte. Die Abstriche müssen nun unter Aufsicht vorgenommen werden.

LVZ-Fotograf André Kempner hatte damit nichts zu tun und konnte mit seinem Impfausweis etliche Läden sofort besuchen. Zum Beispiel bekam er mit dem Dokument bei „Drogerie Müller“ Zutritt zur Medien- oder Spielwarenabteilung – genauer gesagt musste er dafür einen separaten Weg per Fahrstuhl nehmen.

Probleme für Senioren bei Handy-Registrierung

Das Datum der Zweitimpfung wurde am Dienstag in den gelben Pässen überall akribisch kontrolliert. Angebote für kostenlose Corona-Test existieren in der City ohnehin jede Menge. Im Test-Center der Messehof-Passage erzählten Lisa Röseler und Madlen Koban, dass sie sonst im Club „Elsterartig“ die Bar managen: „Bei uns war heute auch eine Rollstuhlfahrerin zum Schnelltest, deren Impfpass in einer Boutique nicht akzeptiert wurde.“ Offenbar hatten vor allem betagte Senioren Probleme, sich an den Ladentüren zur Registrierung einen QR-Code mit dem Handy zu scannen. Uta Kunze kam deshalb nicht bei „Peek&Cloppenburg“ herein. Die Seniorin aus Böhlitz-Ehrenberg wurde dann aber in der Mode-Boutique „Miko“ an der Reichsstraße fündig und bestens beraten. „Meine Zweitimpfung war am 30. März. Heute habe ich mich zum allerersten Mal wieder ins Zentrum getraut“, sagte sie.

Uta Kunze aus Böhlitz-Ehrenberg zeigte ihren Impfausweis bei Kerstin Mikolajewski (rechts) in der Boutique „MICO“ vor. Quelle: Andre Kempner

Etwa jedes fünfte Geschäft in der City war am Dienstag noch geschlossen: zum Beispiel „Lacoste“, „Marccain“, „Maison du Monde“ und „The North Face“. In den Höfen am Brühl hatten unter anderem „Reno“, „Jack&Jones“ sowie „Vero Moda“ zu. „In Dresden ist es viel schlimmer“, erzählte Thomas Schirmer, der sein Baby-Sachen-Geschäft „Orchestra“ bereits wie Supermärkte oder Apotheken öffnen darf. „In der Altmarktgalerie ist jeder zweite Laden zu.“

Leipziger City-Verein fordert komplette Öffnung

„Wir fordern die vollständige Wiederöffnung des Einzelhandels“, erklärte Thomas Oehme für den Marketingverein der Leipziger City-Händler. „Es ist doch Unsinn, dass eine Verkäuferin jetzt ärztliche Atteste überprüfen soll. Wieso dürfen riesige Supermärkte aufmachen, aber ein kleiner Schreibwarenladen nicht?“ Die aktuellen Lockerungen reichten nicht, um gerade kleinen Händlern das Überleben zu sichern. „Viele, die jetzt im Laden stehen, machen jeden Tag Verluste. Unsere größte Hoffnung ist, dass am Freitag mit der Freigabe der Freisitze endlich wieder eine höhere Passantenfrequenz in die City kommt.“

