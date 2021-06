Leipzig

Radfahrer hatten die Hoffnung, dass sich nach dem Umbau der Straßenbahnhaltestelle am Goerdelerring im vergangenen Jahr auch für sie Verbesserungen ergeben würden. Doch passiert ist nichts. Nach wie vor können sie den Innenstadtring zwischen Richard-Wagner-Platz und Pfaffendorfer Straße nur zusammen mit den Fußgängern überqueren. Und streng genommen, müssten sie sogar vom Sattel steigen und das Rad über die Fahrbahn schieben – was in der Praxis jedoch kaum jemand macht. Nachdem das Jugendparlament schon vor zwei Jahren und nun auch der Stadtbezirksbeirat Mitte auf die unbefriedigende Situation hingewiesen haben, geht die Stadtverwaltung das Problem nun an.

Stadtbezirksbeirat will Entflechtung von Rad- und Fußverkehr

An dieser Stelle treffen sich mehrere Radverbindungen, die rege genutzt werden. „Aufgrund mangelnder Trennung kommt es immer wieder zu gegenseitiger Behinderung mit dem Fußverkehr und entsprechendem Gefährdungspotential. Die Entflechtung von Fuß- und Radverkehr würde zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden beitragen“, so das Fazit des Beirats. Die Errichtung einer Radfurt an der Westseite der LVB-Haltestelle Goerdellering, so der Vorschlag des Gremiums, „würde eine Lücke schließen und Radwege sinnvoll zusammenführen“.

Künftig sollen Radfahrer den Goerdelerring auf eigenen Spuren (grün) ohne Stop auf einer Mittelinsel überqueren können. Quelle: André Kempner

Realisierung nicht vor 2022

Das Dezernat von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) lässt daher derzeit die Radverkehrsführung untersuchen – und zwar sowohl die zwischen Richard-Wagner-Platz und Pfaffendorfer Straße als auch die zwischen Richard-Wagner-Platz und Ranstädter Steinweg. Auf beiden Querungen sollen die Radfahrer künftig jeweils eine separate Spur bekommen, die ein Überqueren des Rings in einem Zug möglich macht – und nicht wie bei den Fußgängern einen Halt auf der Mitte des Rings erfordert. Dazu, so das Baudezernat, seien lediglich kleinere bauliche Anpassungen, um den Radverkehr auf die Radfurten zu führen, sowie eine Überarbeitung der Lichtsignalsteuerung nötig. Die Umsetzung des Plans ist frühestens im kommenden Jahr vorgesehen.

Von Klaus Staeubert