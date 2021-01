Leipzig

Exakt 217 390 Euro haben Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnungen im vergangenen Jahr in die Leipziger Stadtkasse gespült. Das ist das Ergebnis von 2484 Bußgeldverfahren, die die Kommune aufgrund von Verletzungen der Regeln zur Eindämmung der Pandemie eingeleitet hatte. Insgesamt führten Stadtordnungsdienst, Operativgruppe und Politessen mehr als 12 000 Kontrollen durch. Das teilte das Dezernat von Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) auf eine Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion mit.

Die meisten Bußgeldverfahren (1537) entfielen auf das erste Halbjahr 2020, wobei die Monate Mai (635) und April (530) besonders auffielen. Im Dezember leiteten die Behörden noch 369 Verfahren ein.

Ziel der Kontrolleure waren vor allem gastronomische Einrichtungen (seit Oktober rund 700), Spiel- und Sportplätze, der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Geschäfte und Märkte. Es fanden aber auch allgemeine Kontrollen zur Einhaltung der Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung im öffentlichen Bereich statt – seit Oktober waren das 7866. Allein seit September wurde in 2870 Straßenbahnen und Bussen die Pflicht zum Tragen einer Maske überprüft.

Angegriffene Kontrolleure, beschädigte Dienstwagen

Nicht immer verliefen die Streifengänge konfliktlos. Von September bis zum Jahresende wurden nach Angaben des Ordnungsdezernats in neun Fällen Strafanzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung oder Körperverletzung erstattet. „So kam es im Rahmen von vier ÖPNV-Kontrollen zu Beleidigungen, Bedrohungen und in zwei Fällen zu leichten Körperverletzungen gegenüber den Bediensteten des Stadtordnungsdienstes“, hieß es. In beiden Fällen seien die betroffenen Mitarbeiter jedoch weiter dienstfähig gewesen. Bei zwei Kontrollen zur Einhaltung der Kontaktbeschränkungen seien drei Dienstfahrzeuge beschädigt worden. Dabei wurden Spiegel abgetreten, Lackschäden verursacht, Türscheiben zerschlagen und Reifen zerstochen.

Dies ist möglicherweise allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Denn nicht jeder verbale Angriff werde durch die Mitarbeiter angezeigt. „Ablehnendes und gereiztes Verhalten, auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, nehmen gegenüber den Bediensteten im Außendienst insgesamt zu“, resümierte das Ordnungsdezernat.

Von K. S.