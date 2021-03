Leipzig

Die Corona-Krise trifft besonders Menschen mit geringen Einkommen hart. Sie beziehen – bedingt durch die lange Schließung etwa von Restaurants und Friseurläden – monatelang nur Kurzarbeitergeld und haben so noch weniger als ohnehin schon für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung. Jeder vierte Leipziger Haushalt mit einem Monatsnettoeinkommen von unter 1100 Euro fürchtet daher auch Schwierigkeiten bei der fristgerechten Mietzahlung. Das hat das Amt für Statistik und Wahlen in einer aktuellen einer Umfrage ermittelt.

Anfang März 173 fristlose Wohnungskündigungen bei der LWB

Tatsächlich haben auch während der nunmehr seit einem Jahr anhaltenden Corona-Pandemie Menschen in Leipzig ihrer Wohnungen verloren. Wie Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) auf eine Einwohneranfrage der früheren Piraten-Stadträtin Ute Elisabeth Gabelmann mitteilte, ließ allein die stadteigene Wohnungs- und Baugesellschaft LWB im vergangenen Jahr 96 Wohnungen zwangsräumen, weil die Mieter ihre Mietschulden nicht begleichen konnten. Das sind statistisch jeden Monat acht Zwangsräumungen! Allerdings waren es weniger Maßnahmen als im Jahr zuvor. 2019 fanden bei der LWB den Angaben zufolge 134 Zwangsräumungen statt.

Zum Stichtag 9. März dieses Jahres habe die LWB 173 fristlose Kündigungen ausgesprochen. „Das Kündigungsvolumen bewegt sich im üblichen Rahmen der Vorjahre – ein außergewöhnliches Kündigungsaufkommen aufgrund von Corona liegt nicht vor“. beteuert Jung. Der Vermieter suche in diesen Fällen gemeinsam mit den Bewohnern „alternative Wege einer gütlichen Einigung“. Nur in „unvermeidbaren Fällen“ führe eine fristlose Kündigung tatsächlich zum Wohnungsverlust, hob der Rathauschef hervor.

Stadtwerke: Mehr als 2000 Strom- und Gassperrungen in acht Monaten

Neben Problemen mit dem Vermieter droht Menschen in Zahlungsschwierigkeiten auch Ärger mit dem Energieversorger. Bis Ende Juni 2020 verzichteten die Leipziger Stadtwerke im vorigen Jahr nach Angaben von Jung zwar auf Strom- und Gassperrungen. Ab 1. Juli wurde das Mahnverfahren aber wieder in Gang gesetzt. Erste Lieferstopps erfolgten ab 12. August. Insgesamt wurden zwischen Juli 2020 und Februar 2021 insgesamt 2311 Strom- und 33 Gassperrungen vorgenommen. Im Vergleichszeitraum 2019/20 waren es 2799 Strom- und 38 Gassperrungen. Allerdings haben die Stadtwerke laut OBM ihr Mahnverfahren aufgrund der Pandemie bis 31. März dieses Jahres angepasst: „Kontaktiert der Privatkunde die Leipziger Stadtwerke im Falle offener, überfälliger Forderungen, so wird ihm derzeit mit einem vereinfachten Stundungsverfahren und der Möglichkeit einer zinslosen Ratenzahlungsvereinbarung entgegengekommen.“

Von Klaus Staeubert