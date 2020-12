Leipzig

Der mehrfache Angriff auf den Polizeiposten in Connewitz Ende November hat jetzt die Soko LinX des Landeskriminalamtes auf den Plan gerufen. Zur Aufklärung der Straftat werden jetzt Zeugen gesucht.

Wie berichtet, war der Posten in der Wiedebachpassage, Biedermannstraße, gleich mehrfach angegriffen worden. Die jüngsten Taten geschahen am 27. und 28. November. Am vorigen Freitag warfen gegen 22.50 Uhr mehrere unbekannte Tatverdächtige Steine und Flaschen auf die Außenscheiben des Polizeipostens. Die Tatverdächtigen flohen in unbekannte Richtung.

Anzeige

Sachschaden unbekannt

„Zwei Scheiben wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht konkret bekannt“, berichtete die Polizei am Dienstag.

In derselben Nacht wurde dann am Sonnabend um 0.23 Uhr „ein pyrotechnischer Gegenstand“ auf die Einsatzkräfte geworfen, die dort gerade die Tatortarbeit erledigten. Ein Polizeibeamter wurde dabei verletzt, erlitt laut Behörde ein Knalltrauma.

Stunden später der nächste Vorfall

Am Samstagabend dann der nächste Vorfall: Kurz nach 21 Uhr flogen mehrere Pflastersteine gegen die Außenscheiben des Polizeipostens. „Die Tatverdächtigen entfernten sich danach in unbekannte Richtung“, so die Polizei. Die Scheiben seien beschädigt worden, die Höhe des Sachschadens sei aber noch nicht bekannt, hieß es.

Politische Motivation „nicht ausgeschlossen“

Wegen der bisher bekannten Umstände sei „ein politisch motivierter Hintergrund für den Angriff nicht auszuschließen“, erklärt die Polizei das Einschalten der Soko LinX.

Die Ermittlungsbehörden seien bei der Aufklärung der Straftat aber auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, heißt es jetzt. Es würden Zeugen gesucht, die am Tatort und dessen Umfeld verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen oder etwas anderes Relevantes gesehen hätten. „Auch Wahrnehmungen im Internet oder in den sozialen Medien können die Ermittlungen unterstützen“, meinen die Beamten.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Zeugen, die Hinweise zu den Angriffen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Tel. 0341 96646666, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von lvz