Leipzig

Die Öffnung der normalen Kinos ist noch mindestens einen Monat entfernt, bis dahin bieten Autokinos Filmenthusiasten eine entsprechende Alternative. Ab Juni kommt auch das Open-Air-Kino hinzu: Dann nämlich beginnt das „2cl Sommerkino“ der Cinématèque Leipzig auf dem Gelände des Conne Island.

Wie die Cinématèque am Freitag mitteilte, wird der Berlinale-Film „Futur Drei“ von Faraz Shariat am Dienstag um 21 Uhr die Reihe eröffnen. Der autobiografische Coming-of-Age-Film erzählt vom Sohn zweier Exil-Iraner, der in einem Wohnprojekt für Flüchtlinge Sozialstunden ableisten muss und dort zwei neue Freunde findet.

Tickets nur im Online-Vorverkauf

Weiter geht es am Donnerstag, dem 3. Juni, mit Kirill Serebrennikows „Leto“, der kraftvoll und mit viel musikalischer Energie von der Punk-Bewegung im Leningrad der 1980er erzählt. Am Sonntag, dem 6. Juni, folgt der Dokumentarfilm „Raving Iran“ über die Techno-Szene im Iran.

Weitere bisher bekannte Filme sind die spanische Produktion „Gloria“ (8. Juni), der DDR-Dokumentarfilm „Flüstern & Schreien“ (10. Juni), die schwedische Doku „Silvana“ (13. Juni) und die spanisch-britische Koproduktion „Chico & Rita“ (15. Juni).

Tickets kosten 6,50 Euro, mit Leipzig-Pass, Schwerbehinderten-Ausweis oder Ehrenamts-Pass 3,50 Euro und sind ausschließlich im Online-Vorverkauf unter www.cinemateque-leipzig.de erhältlich. Details zu den Hygiene- und Testbestimmungen werden auf der Webseite regelmäßig aktualisiert.

Von CN