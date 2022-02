Leipzig: „Spaziergänger“ attackieren Gegendemonstranten

Leipzig

In Engelsdorf war die Polizei am Montagabend mit einem Großaufgebot präsent, um Zusammenstöße bei den „Spaziergängen“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen zu verhindern. Denn das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ hatte angekündigt, sich „den rechts orchestrierten ,Spazierenden’ entgegenzustellen“. Eine Gruppe um die CDU-Stadträtin Sigrun Seidel appellierte zusammen mit der SPD-Stadträtin Anja Feichtinger an die „Spaziergänger“. Ihr Motto: „Lasst uns reden.“

„Spaziergänger“ skandierten „Faschisten“

Gegen 17.45 Uhr waren auf den Gehwegen der Arthur-Winkler- und der Hans-Weigel-Straße Dutzende Gruppen aus „Spaziergängern“ unterwegs, und aus immer neuen Autos mit Kennzeichen aus dem Muldental, Delitzsch und Eilenburg stießen ständig neue „Spaziergänger“ hinzu. Als eine Gruppe von knapp 40 Radfahrern des Aktionsnetzwerkes mit lauten „Alerta Antifascista!“-Rufen durch die Arthur-Winkler-Straße radelte, schrien ihnen die „Spaziergänger“ in Sprechchören „Faschisten“ entgegen.

Als die Radler vor dem Norma-Supermarkt hielten, hatten sich unter die „Spaziergänger“ auch rund 25 vollvermummte Hooligans gemischt. Die Organisatoren der Gegendemo forderten deshalb ihre Mitstreiter auf, sich „aus Sicherheitsgründen“ nicht von der Gruppe zu entfernen. Erst als eine weitere Gruppe von rund 70 Gegendemonstranten zu den Radlern stieß, entspannte sich die Situation kurzzeitig.

„Die Angriffe wurde billigend in Kauf genommen“

„Dieser ganze Mist muss beendet werden“, sagte „Spaziergängerin“ Marlis Mälzer aus Engelsdorf und forderte das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen. „Man stiehlt uns zwei Jahre unseres Lebens. Mein Mann ist Arzt und 87 Jahre alt, und ich bin Biochemikerin. Natürlich bin ich nicht geimpft.“ Andere erklärten, dass sie nicht nur wegen Corona kämen, sondern auch wegen der „existenzgefährdenden Energiepreisexplosion bei Strom, Gas und Benzin“. Beobachter schätzten die Zahl der Teilnehmer an den „Spaziergängen“ auf mehrere Hundert.

Die Gegendemonstranten berichteten später von Übergriffen. „Mehrere Radfahrer wurden attackiert und einer fast vom Rad gerempelt“, schilderte später Irena Rudolph-Kokot vom Aktionsnetzwerk. Aus Seitenstraßen habe es „mehrere Angriffsversuche von sportlich vermummten Männern“ gegeben. „Außerdem gab es Gepöbel und massive Anfeindungen.“ Etwa die Hälfte der „Spaziergänger“ seien „normale Bürger“ gewesen. „Aber da hat keiner gesagt ,Macht das nicht’ oder ,Ihr gehört nicht zu uns’. Die Angriffe auf uns wurden billigend in Kauf genommen.“

Polizei spricht von einer ganz normalen Lage

„So geht es nicht weiter“, erklärte am Abend CDU-Stadträtin Seidel zu den „Spaziergängen“. „Es wird immer mehr.“ Etwa zwei Drittel der „Spaziergänger“ seien Ortsfremde gewesen. „Wir wollen nicht, dass in Engelsdorf unterschiedliche Gruppen aufeinandertreffen. Wir wollen keine Straßenschlachten.“

Die Polizei sprach von einer „normalen Lage“ in und um Leipzig. „So wie jeden Montag seit Monaten“, sagte eine Sprecherin.

Von Andreas Tappert