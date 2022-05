Der Stadtbalkon ist für ein Comeback des Völkerschlacht-Panoramas nicht geeignet. Die Stadt will nun einen anderen Standort auf der Alten Messe prüfen.

Blick auf den sogenannten Stadtbalkon an der Messebrücke auf der Alten Messe. Die Stadt will nun prüfen, ob auf der Freifläche an der Halle 13 Platz für ein Völkerschlacht-Panorama ist und wer es finanziert. Quelle: André Kempner