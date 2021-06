Leipzig

Der Bau der neuen Grundschule an der Kurt-Eisner-Straße durch einen privaten Investor ist am Mittwochabend im Stadtrat knapp gescheitert. Vor der verspätet gestarteten Tagung des Kommunalparlamentes hatte der Ältestenrat noch gerungen, ob das Thema überhaupt behandelt wird. Nach einer dann hitzigen, teils ideologisch geführten anderthalbstündigen Debatte lehnte der Rat das Vorhaben ab – mit 33 Nein- gegen 32 Ja-Stimmen.

Strittig war vor allem das Kaufmodell: Wie berichtet, könnte die Stadt die neue Schule und Sporthalle für 25,2 Millionen Euro von der privaten Leipziger Stadtbau AG erwerben. Ab März 2023 sollte das Areal zunächst für 4,7 Millionen Euro für drei Jahre gemietet werden. Die Schule würde die Stadt dann etwa 30 Millionen Euro kosten. „Der Investor ist nicht bereit, uns das Schulgrundstück zu verkaufen“, argumentierte Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) für das sogenannte Investorenmodell, welches er mit entwickelt hat, um den Schulbau zu beschleunigen. „Wir bekommen eine solide Schule auf der Basis unserer Standards.“ Die sei vergleichbar mit der Grundschule am Addis-Abeba-Platz, die ebenfalls das renommierte Architekturbüro Schulz & Schulz entworfen hat.

Grüne reden von verfehlter Grundstückspolitik

Mit im Deal ist das Grundstück der Schule, das die Stadt gegen vier weitere eintauschen sollte (Wert: 5,8 Millionen Euro). Dagegen liefen etliche Stadträte Sturm. „Es ist zum Nachteil für die Stadt Leipzig“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft. „Der Stadtrat wäre mit dem Klammersack gepudert, wenn er zustimmt.“ Der vorgeschlagene Grundstückstausch zeige das „Dilemma verfehlter Liegenschaftspolitik“ der Vorjahre.

„Wir wollten die Geschichte schon am Anfang stoppen“, meinte Franziska Riekewald (Die Linke). Das Modell komme der Stadt teurer als selbst zu bauen. Es gebe einen Grundsatzbeschluss, keine Grundstücke der Stadt mehr zu veräußern. Die Stadtbau AG habe sich „unser Misstrauen erarbeitet“, so die Linken-Politikerin und verwies auf gescheiterte Schulprojekte wie auf dem Jahrtausendfeld in Plagwitz. „Wir dürfen nicht die Fehler wie vor 20 Jahren machen und unser Tafelsilber verkaufen.“

CDU: Jede andere Lösung wird teurer

Anders Karsten Albrecht (CDU): „Wir brauchen im Leipziger Süden Schulplätze, haben dort aber kein Grundstück.“ Er warnte vor Folgen für Kinder, die als Alternative in „Containerschulen“ lernen müssten. „Die Entwicklung der Baupreise haben Sie aus dem Blick verloren“, warnte er in Richtung Grüne und Linke. „Jede andere Lösung wird viel teurer.“ Die CDU stimme daher „aus Grundstücksnot“ zu. Christian Kriegel (AfD): „Es gibt keine andere Flächen. Mit dieser Realität müssen wir umgehen.“

SPD: Alternativen verschieben die Probleme

„Die möglichen Alternativen schieben die Probleme nur in die benachbarten Schulen, statt diese zu entlasten“, sagte Ute Köhler-Siegel (SPD). Sie forderte allerdings eine Nachbesserung beim Grundstückstausch. „Besonders die Grundstücke, die sich für eine Wohnbebauung eignen, verursachen uns Bauchschmerzen.“ Denn es sei nicht gesichert, dass dort auch sozialer Wohnraum entsteht.

Uwe Rothkegel (CDU): „Wir beschimpfen Unternehmen, dass sie Gewinne machen. Das ist nicht in Ordnung.“ Er erlebe eine Entfremdung von Wirtschaft und Stadtrat. „Wir müssen entscheiden“, so Sven Morlok (FDP), „ob uns die Grundstücke so viel wert sind, dass wir auf die Schule verzichten.“

OBM: Wären froh über eigenes Grundstück

Niemand könne garantieren, dass die Stadtbau AG die Grundstücke nicht weiterveräußere, entgegnete Tobias Peters (Grüne): „Wir haben Vertrauen in die Verwaltung, die Situation zu meistern.“ Schließlich stemme Leipzig gerade ein riesiges Schulbauprogramm. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD): „Wir wären froh, wenn wir die Schule auf eigenem Grundstück bauen könnten.“ Das Grundübel liege am Verkauf des Areals durch die Deutsche Bahn an Private, ohne dass die Stadt ein Vorkaufsrecht hatte. Das sei seit diesem Jahr anders. „Wir arbeiten mit einem Partner, der mit uns konfliktfrei Stadtentwicklung betreibt.“ Leipzig sei in den letzten 30 Jahren mit Milliarden an privaten Investitionen entwickelt worden. CDU-Fraktionschef Frank Tornau bezeichnete das Scheitern der Schulinvestition am Abend als „Hexenjagd auf dem Rücken von Kindern und Eltern.”

Von Mathias Orbeck