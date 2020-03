Leipzig

Für reichlich Verwirrung hat am Freitagabend eine gefälschte Rundmail in Leipzig gesorgt. In der Nachricht hieß es fälschlicherweise, dass bereits ab Montag alle Schulen und Kitas geschlossen würden. Das ist nicht der Fall, wie am Samstagmittag noch einmal Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg betonte.

Zwar ist unter anderem die Schulpflicht ab Montag aufgehoben, dennoch wird es eine Betreuung aller Kinder geben, deren Eltern keine Lösung für die Kinderbetreuung gefunden haben. „Wir haben am Montag auf jeden Fall geöffnet“, erklärte Hasberg auf LVZ-Nachfrage. Auch am Dienstag sei geplant, dass die Türen der städtischen Schulen und Kitas noch offen stehen. Wie genau weiter verfahren wird, darüber kann die Stadt jedoch erst ab Montag genauere Auskunft geben. „Wir planen aktuell von Tag zu Tag“, so Hasberg.

Liebe Eltern! Die Verunsicherung ist groß. Im Internet kreiseln viele Falschmeldungen. Wir verlinken Ihnen hier die... Gepostet von Stadtverwaltung Leipzig am Samstag, 14. März 2020

Wie es für die darauffolgenden Tage weiter geht, darüber muss Sachsens Kultusministerium entscheiden. In einer Pressemitteilung vom Freitag heißt es: „Eine Entscheidung, ab wann Schulen und Kitas bis zum 17. April komplett geschlossen werden, wird im Laufe der kommenden Woche getroffen.“

Währenddessen bittet eine Leipziger Kita in freier Trägerschaft bereits jetzt schon die Eltern dazu, ihre kinder am Montag nicht mehr in die Kita zu bringen. In erster Linie sollen nur noch Kinder von Eltern in sensiblen Berufen (zum Beispiel Ärzte, in der Pflege, oder der Polizei) betreut werden.

Von Max Hempel