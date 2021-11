Leipzig: Staugefahr an der Kreuzung Delitzscher/Coppistraße

Eigentlich sind an der Kreuzung Delitzscher Straße / Coppistraße nur Kleinigkeiten geplant, heißt es bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Doch für Autofahrer haben es die Arbeiten in sich. Auch in der Ritterstraße gibt es neue Einschränkungen. Und auf der Großbaustelle Martin-Luther-Ring hat der Endspurt begonnen: Ab 3. Dezember soll dort wieder überall der Verkehr rollen. Die Details.