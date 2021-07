Seit Montag sind Ferien, aber nicht für jeden. Für Straßenbauarbeiten ist jetzt Hochsaison. Auch in Leipzig sind neue Sperrungen und Umleitungen in Kraft getreten, die Autofahrer in die Staufalle tappen lassen. Wo – das hat LVZ-Reporterin Kerstin Decker am Montagvormittag getestet.